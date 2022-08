Ryan Gosling revela que ama uno de los postres de su suegra, mamá de Eva Mendes Parece que Eva Pérez Suarez, madre de Eva Mendes, ha conquistado el corazón y estómago de su yerno con un postre muy tradicional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el 2011, Eva Mendes mantiene una relación sentimental con Ryan Gosling, con quien ha procreado a dos hijas Esmeralda y Lee. La pareja ha sabido manejar su relación de una manera discreta, incluso en eventos públicos. Sin embargo, ahora el actor decidió romper el silencio para contar algo de su vida privada; así, dio a conocer que su postre preferido es uno que cocina su suegra, Eva Pérez Suarez. Se trata nada más y nada menos que de el arroz con leche, un dulce que es muy típico en Hispanoamérica; incluso explicó lo que siente cuando lo coma. "[Mi postre favorito] sería el arroz con leche de la madre de Eva", reveló Gosling en entrevista para Entrevista sin filtro que realiza Netflix para anunciar la película The gray man que protagoniza. "Es como si un ángel estuviera llorando en tu lengua". El actor también reveló otros detalles como cuál es su palabra en español favorita y resultó ser "coño". "Todo es coño, coño. Coño siempre está ahí", advirtió. Además, relató que un tema del que puede hablar sin parar es sobre si los fantasmas usan ropa o no. Y contó que la telenovela Days of our lives lo inspiró para convertirse en actor. También dijo que aunque no tiene redes sociales si ha visto algunos memes sobre él y tiene uno que otro favorito. Ryan Gosling, Eva Mendes y su mama SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron con algunos meses del famoso y diversos comentarios. "Se me ocurre una manera muy grosera de contestar este tweet pero me voy a contener, solo diré que tengo arroz" y "Le haría toneladas de arroz con leche, coño", fueron algunos comentarios. Ryan Gosling también se prepara para el estreno de el filme Barbie donde interpreta a Ken u que ha causado mucha expectación.

