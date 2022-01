Ryan Dorsey rinde tributo a Naya Rivera en su 35 cumpleaños "Estaría muy orgullosa de nuestro hijo Josey", dice su ex Ryan Dorsey en un emotivo homenaje por el cumpleaños de la desaparecida actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A año y medio de su muerte, Naya Rivera continúa presente en la memoria de Ryan Dorsey, el padre de su hijo, quien no pudo dejar pasar desapercibido el que hubiera sido el cumpleaños número 35 de la actriz. El actor de 38 años rindió un emotivo tributo a la madre del pequeño Josey Dorsey, de 6 años. "Ella sabía lo dispuesto que estaba Josey de compartir sus cosas, pero se sentiría tan orgullosa de ver que le encanta regalar sus cosas o donarlas", declaró el actor a People a través de un comunicado. "Tiene este singular cacareo cuando se carcajea al ver la televisión, que es odiosamente entrañable como el de ella, pero aún más. No importa tu estado de ánimo, hacía sonreír a cualquiera cuando lo escuchaba. Por lo menos una vez al día sacudo mi cabeza, y aún es increíble, tan irreal que ella no esté. Estaría enloqueciendo hoy, casi la puedo escuchar: '¡Dios, casi tengo 40!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor confesó que dar esta declaración fue bastante difícil, por lo que no pudo evitar las lágrimas. "Es tan difícil escribir esto, no puedo contener las lágrimas. Es tan jodid….te real", reveló. La actriz, quien inmortalizó a la legendaria Santana López en la serie musical Glee, falleció en julio del 2020, durante un paseo en bote en el Lago Piru en California. Personal de la agencia de renta de botes encontró al pequeño Josey durmiendo dentro de la lancha sin su mamá. La actriz estuvo desaparecida por cinco días, antes de que su cuerpo sin vida fuera encontrado cerca de donde apareció la lancha con el niño. Las autoridades determinaron que Rivera se ahogó intentando salvar a su hijo. Dorsey y Rivera estuvieron casados durante cuatro años. Se divorciaron en el 2018, y desde entonces compartían la custodia de su hijo.

