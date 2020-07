Exmarido de Naya Rivera llora frente al lago, mientras autoridades disminuyen intensidad de la búsqueda La árdua búsqueda de los restos humanos que aclaren qué le pasó exactamente a la actriz de Glee sigue siendo infructuosa. Estas son las últimas noticias de la tragedia. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las tristes estampas familiares se suceden a la orilla de Lake Piru mientras que las autoridades continúan en la búsqueda de la desaparecida actriz Naya Rivera. Si ayer las imágenes de los papás y el hermano de la actriz orando frente al agua nos rompían el corazón, el último familiar en acudir al lugar del trágico siniestro en el popular lago de California cercano a la ciudad de Oxnard, ha sido el exmarido de la estrella de Glee, Ryan Dorsey, quien lloró abatido mientras contemplaba el paisaje que le robó la vida a la mamá de su hijo. La actriz que interpretó a Santana en la famosa serie, desapareció hace cinco días en este lugar de las montañas de Topatopa y se cree que se ahogó nadando en el lago, después de que encontraran a su hijo Josey Dorsey de cuatro años, solito y dormido en el bote que había rentado su mamá. Aunque nadie sabe a ciencia cierta por cuánto tiempo estuvo solo o dormido. Al ser interrogado por la policía, el pequeño Josey contó que había estado nadando con su mamá y ella misma lo subió de vuelta a la barquita. Según él, ella se habría ido a nadar otra vez pero ya nunca volvió. Image zoom IG Naya Rivera / Ryan Dorsey Esta fue la llamada de emergencia que alertó a las autoridades de la desaparición de la actriz, realizada desde el lugar de los hechos: Hoy domingo el sheriff del condado de Ventura pidió que, por favor, la gente se abstuviera de acudir al lago para ayudar, ya que sólo dificultarían las operaciones. Estos fueron los mensajes que colgaron en su página oficial de twitter el día 12 de julio por la mañana: “Para aquellos que intentan buscar a Naya Rivera por sus propios medios. 1, el lago está cerrado. 2, Las temperaturas ya sobrepasan los 90 grados. 3, el terreno alrededor del lago es muy escarpado y peligroso. Nuestros equipos están muy bien equipados y entrenados. No queremos tener que rescatarte a ti”. Image zoom Ventura County Sheriff Twitter Además, confirmaron que volverían a inspeccionar algunas cabañas que rodean el lago, ya que mucha gente piensa que la actriz podría continuar con vida al no encontrarse el cuerpo, algo que las autoridades descartan y afirman que todo apunta a que la actriz se ahogó en las peligrosas y turbulentas aguas de Lake Piru. “En la búsqueda hoy de Naya Rivera volveremos a inspeccionar las cabañas y construcciones cercanos al lago, además de las orillas. Es algo que se ha hecho desde que comenzamos su búsqueda el miércoles por la tarde. Equipos en los botes de rescate continúan escaneando el lago”, confirmaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También avisaron que continuarán con las labores de rescate, pero como ya están terminando de escanear la superficie bajo el agua sin resultados de momento, a partir de hoy disminuirán la intensidad de la búsqueda, algo que no ha gustado nada a los fans de la actriz.

