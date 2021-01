Close

El ex de Naya Rivera y su tierna felicitación a la actriz el día que habría cumplido 34 años Ryan Dorsey está lejos de superar la terrible pérdida de la actriz de Glee y mamá de su pequeño Josey. El día de su cumpleaños, el actor le mandó esta tierna felicitación hasta el cielo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ryan Dorsey, el ex de la actriz Naya Rivera, continúa lamentando la muerte de su expareja y madre de su hijo. Ayer fue un día difícil para el actor, 12 de enero, el mismo en el que la actriz de Glee habría celebrado su 34 cumpleaños. Bajo un retrato en blanco y negro, en el que ambos lucían felices en el pasado, cuando formaban una familia unida junto a su bebé, así recordó Dorsey a su bella Naya, fallecida demasiado joven: “El hecho de que ya no estés es tan surrealista, pero es real… Si eso tiene sentido. Pero nada tiene sentido todavía… 34. Como si pudiera oírte decir: “¡Ahora soy una jod—vieja!” JA. Descansa en paz, ancianita…❤”, escribió el actor, tratando de encontrar el humor donde reina el dolor todavía. El pasado noviembre, según documentos citados por People, el ex de la actriz interpuso una demanda contra el condado de Ventura, California, donde está ubicado el lago Piru, en cuyas aguas se ahogó la actriz el pasado verano, dejando a su pequeño Josey solo a bordo de la barca. Image zoom Credit: IG Naya Rivera / Ryan Dorsey SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La querella afirma que su muerte pudo haber sido evitada y que el bote carecía de los equipos adecuados exigidos por los estándares de seguridad de la Guardia Costera. Tampoco había: "ni un solo letrero en ninguna parte, ni en la entrada, en el muelle, en la popular zona de natación de Diablo Cove" que advirtiera a los visitantes de las peligrosas corrientes, ni la profundidad del lago. Desde 1959 más de dos docenas de personas han perdido su vida ahogadas en las aguas de este siniestro y peligroso lago.

