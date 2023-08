Ryan Castro presenta nuevo trabajo musical con famoso cantante mexicano Una grata sorpresa para el público ha resultado el nuevo lanzamiento musical de Ryan Castro, quien unión su talento al de un colega que está en los cuernos de la luna. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que las colaboraciones musicales han resultado una fórmula exitosa que funciona desde hace décadas. Actualmente, también se han probado fusiones entre cantantes de diferentes géneros cuyos resultados, la mayoría de las veces, han sido muy bien recibidos. Por ello, ahora Ryan Castro no dudó en unir su talento al de Peso Pluma y realizar a dueto el tema "Quema". "'Quema' de verdad me gusta mucho. Me parece que fue un buen episodio para poner ese reguetón clásico que a mí me gusta y me caracteriza también", mencionó Castro a People en Español. "Traer a Peso Pluma y sacarlo de su zona de confort y traerlo hasta el reguetón de verdad que [fue un gran acierto]. La gente nos hace sentir que lo están disfrutando. Tiene que escuchar 'Quema', bailarlo, disfrutarlo, pasar un rato alegre con ese temazo". El cantante asegura que realizar este sencillo con su colega mexicano fue un gran acierto y dio a conocer cómo lograron esta mancuerna. "Conocí a Peso Pluma hace un tiempo, cuando tuve un concierto en México. Nos conocíamos a nivel profesional, pero ahí nos vimos personalmente, nos caímos muy bien, hubo mucho respeto mutuo. Él fue el que escogió esta y la quería trabajar. Me dijo 'vamos a hacer esta canción'", relató. Ryan Castro y Peso Pluma Credit: Misael Becerra SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él mostró respeto a mi música y que le gustaba lo que yo hacía. Le mostré como cinco o seis canciones. Escogió 'Quema' y me dijo 'esa me gusta mucho; me gusta ese sonido; me gustan esos cambios de voces y todo'. Le sumó un par de versos así quedó", continuó. "Creo que él también se sintió súper cómodo con este flow de reguetón". El intérprete de "Mujeriego" sabe que hacer un trabajo con otro famoso puede resultar complicado; lo cual, no ocurrió en este caso. "Para que una colaboración se dé bien y que pueda salir bien, debe hacer disposición de los dos artistas y sus respectivos equipos de trabajo", advirtió. "Debe haber también respeto de cada artista al trabajo del otro", Ryan Castro Ryan Castro y Peso Pluma Credit: Misael Becerra "Obviamente, debe haber también respeto de cada artista al trabajo del otro. Me parece que si no es así, sale muy forzado o termina un artista trabajando la canción solo, o termina el otro artista termina", agregó. "Debe haber una relación muy bonita entre los dos artistas para que la canción sea un episodio muy especial". Ryan Castro sabe que su profesión puede ejercer presión; sin embargo, sabe que la constancia y entrega son esenciales para permanecer vigente. "Mi mayor aprendizaje en la música es no ser desesperado; pero, a veces, uno como artista quiere hacer muchas cosas ya y quizá por la posición que tiene, la música que está sonando de uno ahora mismo", mencionó. "Pero todo tiene su tiempo y ese es el mayor aprendizaje que he tenido, vivir el proceso porque la música tiene sus altas y bajas, caídas. Y, obviamente, trabajar sin descansar", dijo. "Mi mayor obstáculo. Yo digo que el mayor obstáculo que he tenido es que cuando estaba empezando en el proceso, me metí en negocios que no me convenían y eso ha sido, no mi mayor obstáculo, pero si un obstáculo para lograr muchas cosas de las que quiero".

