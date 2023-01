Rupturas sentimentales del 2022 Te damos un recuento de las relaciones sentimentales del 2022 que no llegaron con vida al 2023. ¿Alguna reconciliación a la vista? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 resultó sorpresivo para propios y extraños, debido a que significó la ruptura sentimental de célebres parejas que parecían ser muy sólidas. Aquí el recuento. William Levy y Elizabeth Gutiérrez. A finales de enero, el actor dio a conocer que se separaba de Gutiérrez tras 20 años de romance y dos hijos en común. En el mensaje, que dio a conocer en redes sociales, informaba que "después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar". Momentos después lo borró, pero era un hecho la ruptura. Pese a ello, los famosos han sido vistos juntos en los últimos meses, pero sin confirmarse una reconciliación. Elizabeth Gutierrez y William Levy Elizabeth Gutierrez y William Levy | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Jason Momoa y Lisa Bonet. También en enero se dio a conocer que esta pareja terminaba tras 17 años juntos, cinco de casados y dos hijas en común. "Compartimos nuestras noticias familiares de que nos estamos separando de nuestro matrimonio. Compartimos esto no porque creamos que sea de interés periodístico, sino para que a medida que avanzamos en nuestras vidas podamos hacerlo con dignidad y honestidad", informaron ambos en un comunicado. Jason Momoa y Lisa Bonet Jason Momoa y Lisa Bonet | Credit: Steve Granitz/WireImage Belinda y Christian Nodal. Luego de protagonizar uno de los romances más mediáticos del espectáculo mexicano y estar comprometidos en matrimonio, en febrero el cantante dio a conocer en un comunicado que el apasionado idilio había llegado a su fin. "A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos casa uno lo mejor del otro", mencionó el intérprete de regional mexicano. Ahora, Christian Nodal mantiene un noviazgo con su colega argentina Cazzu, mientras Belinda continúa soltera. Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda | Credit: Manny Hernandez/WireImage; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby Espino y Miguel Mawad. A finales de mayo, los rumores de una ruptura entre ambos se confirmaron cuando los dos dejaron de seguirse y borraron las imágenes juntos en sus respectivas redes sociales. Ninguno dio una declaración al respecto, aunque Mawad hizo un comentario velado. "Nadie muere por estar soltero. Muchas personas están (o estuvieron) muertas en vida al lado de la persona equivocada", mencionó en una historia en su cuenta de Instagram. Miguel Mawad y Gaby Espino Miguel Mawad y Gaby Espino | Credit: Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock Shakira y Gerard Piqué. Una canción de la colombiana fue el preámbulo para anunciar, en junio, que la relación sentimental de doce años entre la cantante y el futbolista concluía, algo que conmocionó al mundo. Las especulaciones sobre una infidelidad se comprobaron cuando el deportista se mostró públicamente con su nueva pareja sentimental, Clara Chía. Según reportes publicados, la cantante se mudaría con los dos hijos de ambos de España a Estados Unidos. Shakira y Pique Shakira y Pique | Credit: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. En julio, la relación de diez años de noviazgo y poco más de dos de casados de estos actores concluyó. Fue Villalobos la que informó de la ruptura: "[Tras] hablarlo, entenderlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes", comentó en aquel momento y advirtió que serían "las únicas declaraciones que haré". Sebastian Caicedo y Carmen Villalobos Sebastian Caicedo y Carmen Villalobos | Credit: John Parra/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Vanessa Lyon y Carlos Calderón. En julio, la actriz y el conductor terminaban tras poco más de un año de romance, compromiso matrimonial y un hijo en común —y enfrentaron una cruenta batalla legal por la custodia del niño. En noviembre la pareja fue vista junta nuevamente; estuvieron unidos en la Navidad y el presentador de origen mexicano salió públicamente en defensa de la madre de su primogénito. La mañana del 1ro de enero también publicó una foto de los tres con este mensaje: "Nuestros mejores deseos para el 2023 de parte de mi familia a todos ustedes... Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo". Carlos Calderon y Vanessa Lyon Carlos Calderon y Vanessa Lyon | Credit: Mezcalent.com; Sipa/The Grosby Group Kim Kardashian y Pete Davidson. A inicios de agosto, estos famosos concluyeron su idilio luego de nueve meses de estar juntos. Se reportó que el truene se debió a los compromisos profesionales de cada uno, por lo que su separación se daría en los mejores términos y seguirían siendo amigos. Pete Davidson y Kim Kardashian Pete Davidson y Kim Kardashian | Credit: Michael Le Brecht II/ABC via Getty Images Leonardo Dicaprio y Camila Morrone. A finales de agosto, los actores dieron a conocer el fin de su noviazgo tras cuatro años de estar juntos. En un inicio, se mantuvieron discretos hasta que hicieron pública la relación cuando se presentaron juntos a la ceremonia de los premios Oscar en 2020. Llamó la atención porque el histrión había mencionado que la argentina era la mujer de su vida. Leonardo Dicaprio y Camila Morrone Leonardo Dicaprio y Camila Morrone | Credit: Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images; Julien M. Hekimian/Getty Images For Chanel Gisele Bündchen y Tom Brady. En septiembre, se empezaron a filtrar noticias de que la modelo y el deportista se habían separado tras protagonizar una fuerte pelea. En octubre confirmaron que se habían divorciado. "Con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo hemos decidido de manera amistosa divorciarnos. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos, a los que amo con todo mi corazón", mencionó Gisele Bündchen en una historia de su cuenta de Instagram. Tom Brady y Gisele Bundchen Tom Brady y Gisele Bundchen | Credit: Steve Granitz/WireImage Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne. En noviembre, la actriz y el cantante concluyeron su matrimonio; según informó la famosa fue por diferencias entre ambos. "He estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya once años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas", dijo Echeverría en un podcast. Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverria Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverria | Credit: Mezcalent.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rupturas sentimentales del 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.