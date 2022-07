Las rupturas más impactantes del 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería rupturas famosas main Credit: Getty Images (x2) Nodal y Belinda, Shakira y Piqué, Elizabeth Gutiérrez y Levy ¡conoce a las espectaculares parejas que se han dicho adiós en lo que va del año! Empezar galería Elizabeth Gutierrez y William Levy Credit: Getty Images "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", exclamó en enero el actor cubano para hacer oficial su separación de la actriz y empresaria de belleza mexicana con quien procreó dos hijos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda Credit: IG/Christian Nodal y Belinda "A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que [Belinda y yo] hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", exclamaba en febrero pasado el cantante de música regional mexicana para poner fin a los rumores de su ruptura con la actriz, cantante y modelo. 2 de 9 Ver Todo Rosario Dawson y Corey Booker Rosario Dawson y Corey Booker Credit: Getty Images La estrella de Dopesick (HULU) y el político de Nueva Jersey se dijeron adiós ese mismo mes, después de tres años de relación amorosa, según dio a conocer en su momento PEOPLE. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gerard Piqué y Shakira Gerard Piqué y Shakira Credit: Getty Images "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", exclamó la expareja por medio de un comunicado emitido en junio y dar pie a un circo mediático de rumores sobre infidelidad del futbolista y el futuro incierto de la cantante y sus hijos en España. 4 de 9 Ver Todo Eiza González y Jason Momoa Eiza Gonzalez y Jason Momoa Credit: Arturo Holmes/MG21/Getty Images; Karwai Tang/WireImage El incipiente romance entre la actriz y cantante mexicana y el actor llegó a su fin en junio, pero según fuentes de PEOPLE, los artistas quedaron como amigos. 5 de 9 Ver Todo Benjamín Mascolo y Bella Thorne Bella Thorne y Benjamín Mascolo Credit: Getty Images Ese mismo mes de junio trajo otra ruptura: la de la actriz cubanoamericana con el cantante italiano con quien también estuvo comprometida en matrimonio. Una fuente contó a PEOPLE que la pareja pasaba mucho tiempo físicamente separada y que sus horarios profesionales entraron en conflicto pero que habían quedado "como amigos". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Miachel B. Jordan y Lori Harvey Michael B. Jordan y Lori Harvey Credit: Getty Images El estelar de Black Panther y la modelo también se dijeron adiós en junio, según confirmó una fuente a PEOPLE asegurando que ambos estaban "con el corazón destrozado". 7 de 9 Ver Todo Johnny Knoxville y Naomi Nelson Johnny Knoxville y la directora Naomi Nelson Credit: Getty Images La estrella de la serie Jackass le pidió el divorcio a la directora de cine —y quien fuera su segunda esposa— en junio pasado, luego de 12 años de aparentemente sólido matrimonio. 8 de 9 Ver Todo Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard Credit: Getty Images Este 18 julio una fuente cercana a la modelo confirmó a PEOPLE que la relación entre ella y su marido de cuatro años había terminado. La pareja contrajo nupcias en el 2018 tras un intenso romance de un par de semanas y procrearon un hijo, Sylvester Apollo, de un año. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

