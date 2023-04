Surgen rumores de separación de Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar Hace unos días, se dio a conocer información sobre una supuesta ruptura entre Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar. Las reacciones por parte de los involucrados no se hicieron esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, surgieron rumores de que Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar se estaban separando. Justamente, la pareja, que contrajo nupcias el 9 de octubre de 2022, está esperando a su primer bebé. Ante ello, el productor de televisión no dudó en hacerle frente a esta información. "Estimados amigas, amigos, colegas y fans de Maite. Estamos en el momento más feliz de nuestras vidas, esperando a nuestra bebé con mucho amor y profundo agradecimiento a Dios. Algunos portales han compartido información falsa y dolosa de manera irresponsable, irrespetuosa e ignorante", mencionó Tovar en su cuenta de Twitter. "No hagan caso; hay a quienes la felicidad les molesta". El marido de la integrante de RBD también aseguró que ya se están tomando las medidas correspondientes contra los que hayan hecho circular esos datos; incluso, advirtió que van entablar procesos jurídicos contra ellos y los medios de comunicación que den por ciertos estos infundios. Maite Perroni y Andres Tovar Maite Perroni y Andres Tovar | Credit: John Lamparski/Getty Images for Empire State Realty Trust SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya estamos trabajando de la mano con la policía cibernética y tenemos identificadas a las personas detrás de estas cuentas, vamos a ejercer acciones legales contra quienes resulten responsables. Y contra los medios que en la búsqueda de likes y views solo desinforman", enfatizó. "Me parece increíble que medios que se dicen 'serios' retomen esta información y la repliquen para engañar al público. Gente háganse un favor a ustedes y a nosotros. ¡No se crean todo lo que dicen! Abrazo". Mientras las investigaciones para encontrar a los responsables se llevan a cabo Maite Perroni y Andrés Tovar están felices esperando la próxima llegada a su nenita. Incluso, hace poco compartieron imágenes del babyshower que les organizó Rocío Sánchez Azuara.

Surgen rumores de separación de Maite Perroni y su esposo Andrés Tovar

