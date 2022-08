¿Qué hay de cierto entre la supuesta enemistad de Shakira y Antonela Roccuzzo, esposa de Messi? ¿A qué se deben los rumores que aseguran que Shakira y Antonella Roccuzzo no tienen buena relación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira sigue refugiada en sus hijos tras la ruptura con su pareja, Gerad Piqué. Así lo demostró en las últimas semanas, donde pudimos verla viajando junto a sus pequeños por México, Estados Unidos, lugar en el que hizo parada en Miami y Los Ángeles. Tras estos días de calidad junto a Sasha y Milan, la cantante publicó una foto de los tres en sus redes sociales junto al mensaje "El amor más puro". La publicación tuvo miles de comentarios, pero habría que destacar el de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y con quien se había especulado que la cantante mantenía una enemistad. Antonella publicó varios emojis de corazón como señal de apoyo y para acabar así de una vez por todas con las especulaciones. Los rumores de su mala relación vienen ya de años atrás, pero se afianzaron cuando ni la colombiana ni Piqué acudieron a la fiesta de despedida que se organizó cuando Lionel Messi salió del F.C. Barcelona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, muchos son los que aseguran ambas mujeres no se llevan bien porque la argentina es muy amiga de Nuria Tomás, ex novia de Gerard Piqué. Antonela Roccuzzo y Shakira Antonela Roccuzzo y Shakira | Credit: Instagram Antonela Roccuzzo / Mezcalent Incluso la periodista Yanina Latorres en el programa Los ángeles de la mañana aportó detalles sobre una pelea entra ambas: "Estaban en un asado, un domingo a la noche, en la casa de Messi, después de un partido del Barcelona. [...] El parrillero le sirvió un chorizo a Shakira, y ella empezó a grito pelado: '¡Sáquenme esto de mi vista! ¿Qué es esto que me sirven?', como si le hubieran servido un cacho de grasa. La actitud y los gritos de Shakira hicieron sirvieron para definitivamente no cultivar buena relación con la cantante colombiana", dijo la conductora. Ambas han querido quitar importancia a estas especulaciones a lo largo de los años, sin embargo muchos son los que siguen asegurando que la relación entre ellas no es buena.

