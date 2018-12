Victoria Ruffo advierte que Eugenio Derbez “me vale, pero toneladas”

Pese a que la relación sentimental que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez concluyó hace más de dos décadas, los cuestionamientos a la actriz sobre su ex pareja continúan. Ante ello, la protagonista de la telenovela “Victoria” pidió a los medios de comunicación que ya no le pregunten sobre el productor de la cinta “No se aceptan devoluciones”.

“A mí me vale, pero toneladas. A ustedes [los reporteros] no; siempre me preguntan por él”, advirtió Ruffo a los medios de comunicación. “Ya no pregunten. José Eduardo tiene 26 años. Mis otros hijos, Anuar y Vicky, tienen 14”.

La histrión dejó claro que esa relación ya un tema del pasado y no han ningún tipo de sentimiento por Derbez; debido, a que para ella es parte de su pasado. Ahora, tiene una vida con otra persona desde hace muchos años.

“Ya pasó a la historia y ni para bien, ni para mal. No hay ni rencor, ni odio. Nada, nada”, advirtió.

Mezcalent

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Respecto a si su primogénito pasará las fiestas navideñas con su padre, Victoria Ruffo aseguró que su hijo mayor siempre celebra estas fechas a su lado; aunque sabe que en algún momento se reúne con Eugenio Derbez y sus otros hermanos.

“José Eduardo siempre pasa Navidad y Año Nuevo conmigo, siempre”, aclaró. “Pero yo sé que su papá hace una cena un día antes o dos antes para que estén todos, no nada más mi hijo. La verdad, no tengo la menor idea de a dónde vaya a ir José Eduardo. El 24 [de diciembre] seguro conmigo, eso sí”.