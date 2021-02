Close

Rubí Ibarra es blanco de críticas por interpretar tema de Los Temerarios La célebre quinceañera Rubí recibe críticas por interpretar tema de Los Temerarios. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante su visita al programa de televisión Venga la alegría, la cantante Rubí Ibarra interpretó un cover de “Mi vida eres tú”, tema original de la banda mexicana Los temerarios. “Es mi sueño cantar. Nunca pensé que se fuera a dar la oportunidad de hacerlo. Estoy agradecida con la vida y con Dios”, dijo la célebre quinceañera. “Gracias por la oportunidad de estar aquí. ¡Muchas gracias!”. “Yo podría llamar talentosa a esta chica pero por favor, esa señorita es una farsa total. Canta horrible, parece una granja sin gallinas. Solo llena de puros gallos”; “La verdad cantas bien feo, si es que a eso se le llama cantar. Te debería dar vergüenza”; “Me desilusioné mucho del programa al ver a esta chiquilla sin talento ahí. Debería esta estudiando. Ni cantan, ni baila, ni tiene ninguna gracia. ¿En cuánto le habrá salido a su padre tener a esa niña en este programa?”, son algunos de los comentarios que los usuarios de Instagram han escrito en el muro de la joven luego que esta divulgara un clip en su red social. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN https://www.instagram.com/p/BeGqRphH6KY/?taken-by=rubi.ibarraoficial https://www.instagram.com/p/BeGyUjjn87y/?taken-by=rubi.ibarraoficial La quinceañera más famosa de México se convirtió en un fenómeno mediático luego que su padre Cresencio Ibarra erróneamente hiciera pública la invitación a su fiesta de quince años. No es la primera vez que Rubí recibe críticas. En octubre de 2017, dejó a más de uno boquiabierto por lucir un look mucho más maduro. Incluso la empezaron a llamar la próxima Kim Kardashian. Mientras unos comentaron sobre su vestuario, otros cuestionaron el tamaño de sus senos. “Así o más operada la niña. Todavía no sabes caminar y ya quieres correr”, dijo una fan.

