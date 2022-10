El galán Rubén Cortada confiesa que tocó fondo: "Bajé al noveno círculo del infierno" Los últimos tiempos fueron muy difíciles para el actor cubano Rubén Cortada, quien ha vuelto al cine con el filme de comedia El cuarto pasajero tras un buen tiempo misteriosamente alejado de las cámaras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rubén Cortada Rubén Cortada | Credit: Pablo Cuadra/WireImage Si bien ahora todo está yendo mucho mejor en la vida de Rubén Cortada, lo cierto es que los últimos tiempos fueron muy fuertes en lo personal para el actor cubano, quien ha vuelto a la pantalla con la comedia El cuarto pasajero y tras mantenerse misteriosamente alejado de las cámaras por un largo tiempo. Según contó el actor de series españolas de éxito como El príncipe a la revista MadMen Magazine, la explicación es que su última visita a su Cuba natal terminó en una gran pesadilla. "Estuve en Cuba. Paré de trabajar, porque me fui por unos temas personales y cada vez se me complicaron más las cosas", dijo. Ruben Cortada Ruben Cortada | Credit: Pablo Cuadra/Getty Images "No gestioné bien ciertos asuntos y no pude salir del país hasta pasados casi tres años. Fue una situación complicada, bajé al noveno círculo del infierno", confesó. Por si fuera poco, los padres de Cortada fallecieron y su periodo de luto coincidió además con la pandemia, durante la que le cancelaron varias proyectos profesionales. No obstante, el cubano se ha vuelto a enfocar en su carrera y confiesa estar de regreso con muchas más ganas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He regresado con mucha fuerza. I am back. Con todo entendido, localizado, bien almacenado. Todo está bien compartimentado en mi cabeza. Hubo cosas que gestioné mal. Y ya está todo organizado, después de toda esta locura que me pasó en Cuba. Lo tengo todo muy claro", dijo. El cuarto pasajero, con dirección de Álex de la Iglesia, llegará a los cines españoles el próximo 28 de octubre.

