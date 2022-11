Actor Rubén Cerda necesita un trasplante para su esposa: "Es muy urgente, se encuentra delicada" Rubén Cerda se encuentra desesperado ante el delicado de salud de su esposa y mánager Tere Herrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rubén Cerda y su esposa Tere Herrero Rubén Cerda y su esposa Tere Herrero | Credit: Mezcalent El actor mexicano Rubén Cerda, muy conocido por interpretar a Santa Claus, se encuentra desesperado ante el delicado de salud de su esposa y mánager Tere Herrero, quien necesita de manera urgente un trasplante de riñón. "Es muy urgente, se encuentra delicada", confesó el actor al programa de televisión De primera mano. Según explicó, su esposa continuamente tiene que estarse drenando líquido del abdomen. "Es una situación que mientras ella no sea trasplantada, tiene que hacerlo cada 10 días más o menos", dijo. "La situación fue que en esta ocasión se le infectó el tejido y tuvo que entrar de urgencia al hospital, estuvo muy delicada, afortunadamente ya salió de terapia intensiva […] están esperando los resultados del líquido […] hacer un estudio bacteriológico para ver si ya no tiene algún tipo de infección para poderla dar de alta, de lo contrario permanecería unos días más en el hospital", contó. Rubén Cerda y su esposa Tere Herrero Rubén Cerda y su esposa Tere Herrero | Credit: Mezcalent Sobre la posibilidad de que su esposa pueda recibir un trasplante, el actor dijo que no es algo sencillo "Nos encontramos en uno de los primeros hospitales a nivel [de] Latinoamérica para trasplantes, que es el hospital de Nutrición, entonces en este hospital hay un protocolo que hay que seguir instrucciones y la valoración para que pueda entrar directamente a la clínica de trasplante de hígado", dijo. "Una vez que sea aceptada, entonces se solicita al Instituto Nacional de Trasplantes que la inscriba dentro de la lista de espera. La situación que se presentó en esa ocasión dio pie a que se adelantaran varios estudios para la clínica del hígado y poderla poner ya en lista de espera", agregó. Por desgracia y aunque quisieran, ninguno de sus familiares podría ser el donante de Herrero, algo establecido por la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desafortunadamente antes sí se podía que un familiar que tuviera la compatibilidad sanguínea podía donarle un pedazo de hígado, porque el hígado se regenera, pero la Organización Mundial de la Salud ya no permite esta situación, porque la persona donante adquiría la misma esperanza de vida que la persona donada. Entonces ya no se permite, debe ser necesariamente de una persona que acaba de fallecer o que tenga muerte cerebral, una cosa así", sostuvo.

