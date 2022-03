Rubén Blades entra a la bronca de Residente y J Balvin, ¡y lo que hizo ha dejado a todos boquiabiertos! Rubén Blades ha tomado partido en la polémica entre Residente y J Balvin y ha pedido el fin de esta batalla entre las estrellas latinas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la polémica destapada por el tema que René Pérez, Residente, dedicó a J Balvin, el legendario salsero Rubén Blades ha tomado partido y ha pedido el fin de esta batalla entre los cantantes urbanos. Blades, a quien Residente mencionó como referente en su explicación de porqué compuso el tema contra Balvin, había anunciado que hablaría. "Lo voy a hacer porque mi nombre anda por ahí dando vueltas. Así que, como quiera, me entraron ahí, me llevaron allá, yo voy a hacer un comentario corto, en el lenguaje apropiado", dijo. El mítico cantautor panameño colgó un video en sus redes sociales donde ofreció su opinión sobre lo que estaba sucediendo de una manera muy original. Para esto hizo un rap al que nombró "No le pongan atención a esas cosas", con música de Le Becerrap. "Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios, y ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano", comienza diciendo el rap. "Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo: 'Rubencito, águila no caza mosca, no es amor y cariño, es amor y control, deja que el niño chille, a veces es mejor'", añade. "Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, el oro jamás compra a quien su alma no vende. Al ánimo caldeado, recomiendo darle fin, cálmense escuchando el álbum del año, ¡Salswing!", concluye el rap del panameño. Calle 12, Rubén Blades Credit: Cortesia: Shirley Rodriguez La polémica entre Balvin y Residente se remonta al pasado año cuando el colombiano hizo un llamado a boicotear los premios Grammy Latino, algo que molestó particularmente al ex Calle 13. Una de las razones de su enfado, dijo, era que Blades era uno de los homenajeados. Lejos de dejar el desacuerdo en el pasado, Residente volvió a la carga con esta nueva canción, en la que dedica todo tipo de insultos al colombiano y le acusa de y de ser más un producto comercial que un artista. "Entonces este es millonario ya, y que tiene todo este espacio, y se mete acá a intentar boicotearlo, y a boicotear una premiación que para colmo ese año se la dedican a Rubén Blades, gente que escribe, que tiene una obra literaria. Entonces yo ya estaba hasta aquí y empiezo a ver la reacción, la cantidad de artistas, yo digo '¡diablos!, este tipo no se debe preocupar por mí, se debe preocupar por todos los que me están mandando mensajes directos que son artistas'", sostuvo Pérez Joglar en entrevista con el comediante puertorriqueño Jorge Molusco Pabón. J Balvin y Residente Credit: Kristy Sparow/Getty Images; Bennett Raglin/Getty Images for Webby Awards SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento Balvin se ha limitado a soltar algunas indirectas, pero mayormente ha estado enfocado en la salud de su madre, quien estuvo hospitalizada tras complicaciones derivadas de la Covid-19.

