Fallece la esposa del merenguero Rubby Pérez mientras él se encontraba en los escenarios El cantante dominicano se presentaba con la Filarmónica Latinoamericana de Houston en el teatro Cullen Theater de esta ciudad cuando se dio el triste desenlace. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Rubby Pérez y su familia están de luto. Su esposa Inés Lizardo fallecía este sábado en República Dominicana, tras dos años tratando con un cáncer de seno. El duro acontecimiento tuvo lugar mientras el artista no se encontraba en casa. La noche del sábado tenía un importante compromiso de trabajo en Houston donde se presentaba junto a la Filarmónica Latinoamericana. Las complicaciones de la enfermedad que padecía y de la cual se encontraba en remisión, fueron la causa principal del fallecimiento. Rubby Pérez Rubby Pérez | Credit: IG/Rubby Pérez Según el periódico del país, Diario Libre, Rubby era informado de la triste noticia a su bajada del escenario del Cullen Theater, de Houston. El artista sabía de la gravedad del estado de su mujer, pero la prensa dominicana asegura que fue ella quien le animó a continuar con sus compromisos laborales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja llevaba unida 48 años y crearon una bonita familia de cuatro hijos de la que el intérprete siempre ha presumido con todo el amor en sus redes. En esta mañana de domingo la voz más alta del merengue, como se le conoce públicamente, partió rumbo a su país para dar el último adiós a su mujer y compañera de vida. Que en Paz Descanse.

