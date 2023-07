Rauw Alejandro habla sobre supuesta infidelidad: "Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso… existen miles de problemas que pueden causar una ruptura" Tras darse a conocer públicamente que había roto su compromiso con la cantante Rosalía, Rauw Alejandro aclara públicamente si en realidad hubo un tercero en discordia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No han pasado ni 48 horas desde que Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron en exclusiva con People en Español que habían roto su compromiso, cuando han aparecido diversas teorías sobre una supuesta infidelidad del puertorrqueño con la modelo colombiana Valeria Duque. Ante el escandaloso panorama, el hermético cantante rompió el silencio. "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales. Como también de todos mis momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", escribió en su Instagram. "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", y siguió. Rauw Alejandro Instagram Rauw Alejandro Instagram | Credit: Instagram Rauw Alejandro "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto. Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir". Después de casi dos años de relación sentimental, la noticia de la ruptura tomó por sorpresa a los fans de la pareja, que anunció su compromiso el pasado marzo. Lo hicieron a través del video de su tema "Beso", en el que se muestra momentos felices de la pareja y un anillo de compromiso. Para entonces ya hacía un año y tres meses que habían hecho oficial su noviazgo. Rosalia y Rauw Alejandro Rosalia y Rauw Alejandro | Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy Los artistas, ambos de 30 años, también colaboraron en los temas "Vampiros" y "Promesa". Su historia de amor acaparó titulares y conquistó corazones durante sus más de tres años juntos. Después de la bomba de su fracaso amoroso, el reggaetonero puertorriqueño fue acusado en Twitter de haberle sido infiel a la cantante española con la modelo colombiana. Una usuaria en Twitter ha generado gran polémica al hacer públicos una serie de mensajes acusando a Duque de pasar la noche con Rauw Alejandro después de asistir a un concierto de él en México y conocerlo backstage. "Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta", dijo la usuaria, que se identifica como @julianagarciaec. Valeria Duque Credit: Valeria Duque/ Instagram En sus redes sociales, Duque se describe como comunicadora social y periodista, además de modelo, creadora de contenido y experta en fitness. También participó en el reality show Desafío Super humanos XV.

