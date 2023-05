El exintegrante de Menudo Roy Roselló acusó al padre de los hermanos Menéndez de violarlo. Durante la edición especial de Al Rojo Vivo sobre la serie Menendez + Menudo Boys Betrayed de Peacock, Roy Roselló confesó a Jessica Carrillo que él supuestamente fue violado por José Menéndez, un alto ejecutivo de la disquera RCA.

Años después, los hermanos Erik y Lyle Menéndez, quienes aun están encarcelados, fueron condenados en 1996 por matar a sus padres José y Mary Louise "Kitty" Menéndez. Ellos contaron que sufrieron años de abusos a manos de su padre y que su madre nunca los defendió.

"Yo conocí a José Menéndez porque él era el director de RCA Records", dice Roy sobre el ejecutivo cubanoamericano, quien firmó un contrato de $30 millones de dólares con la banda Menudo, cuyo manager era Edgardo Díaz.

La primera vez que lo vio en la oficina de la disquera "me miró como un predador", cuenta Roy, añadiendo que si hubiera estado solo ese día "me viola". Ese día estaba acompañado por Edgardo Díaz, quien también ha sido acusado de abuso sexual por exintegrantes de la banda. "Esos eran los ojos de él, la mirada de él, de un pedófilo", recuerda Roy sobre Menéndez.

"Llegamos a la casa, José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. No me saludó, yo dije: 'está bien'. ¿Quién sabe si tuvo algún problema con el papá o con la mamá? Ahí yo me siento en la mesa del comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, de esto y lo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino, yo inocente", cuenta Roy, quien tenía 14 años en aquel entonces.

Menudo Credit: Getty Images

"A Edgardo no le gustaban las bebidas alcohólicas en nosotros, porque nosotros éramos super controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios, no existía nada de eso porque Edgardo era en contra de todas esas cosas, pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome, y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme".

Roy asegura que no pudo hacer nada para detenerlo. "Yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué me puso en mi bebida. Ahí cuando yo llegué al cuarto que yo estaba completamente inconsciente pero yo sentía, era un tipo de droga la cual tú no te puedes mover pero tú sientes lo que te están haciendo. Yo sentía cuando él me estaba penetrando arriba de mí. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. Fue horrible. Y horrible fue después cuando yo llegué al hotel, yo estaba sangrando y Edgardo ni me llevó al médico porque él sabía que alguien iba a descubrir".

LYLE & ERIK MENENDEZ Credit: Ted Soqui/Sygma via Getty Images

"Cuando ellos mataron al papá, yo vi, yo estaba en Brasil. Y yo sabia que eso estaba dentro de mí, en una cajita negra estaba guardado eso dentro de mí, que en algún momento yo sabia que yo iba a explotar y yo lo iba a sacar para afuera, pero yo en ese momento no estaba preparado ni psicológicamente ni mentalmente. Yo no estaba preparado, y yo lo siento mucho porque quien sabe con mi testimonio en aquella época ellos no hubieran pasado lo que están pasando hoy".