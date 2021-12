Roxana Castellanos revela que perdió a su bebé por negligencia médica

El mayor sueño de la actriz mexicana Roxana Castellanos era convertirse en mamá. De hecho, no quería tener uno ni dos hijos, sino siete. No obstante, en un momento tuvo que aceptar que esto ya no sería posible y nunca pensó en la posibilidad de adoptar.

En declaraciones a Isabel Lascurain en su canal de YouTube, la actriz reveló muchos detalles de su vida íntima, entre ellos el triste episodio en el que perdió a su bebé a los cuatro meses de gestación.

"Fue por negligencia de un médico. Tuve un sangrado importante en la madrugada, estaba yo con el que era mi novio en ese momento, y le hablé (al médico) y me dice: 'No, tómate un tylenol (paracetamol)' Me lo tomé, pasaron dos días y le dije: 'Es que siento que estoy muy inflamada'", relató.

A pesar de que Castellanos se quejó con el médico de su situación, este le dijo que no era preocupante pero que si quería pasara por su consulta a atenderse.

"Lo fui a ver y me dijo: 'Con ese sangrado -porque tuve un sangrado importante- ya el producto ahí salió', ni siquiera me dijo lo siento mucho, el pend*jo", lamentó.

Luego del episodio, volvió a consultar al médico para ver si podía hacer una gira con Ari Telch y el doctor le dijo que no había ningún problema con ello.

"Voy con Ari Telch a Morelia, me acuerdo perfecto", prosiguió. "Terminé la primera función y me empecé a inflamar de una forma que dije: 'Qué raro'. Segunda función, mi vestido no me cerró, me tuvieron que conseguir algo más. Terminando nos íbamos a Zacatecas en un camión, de actores éramos nada más Ari y yo, y en el camión empecé a sentir dolor, dolor, gritos".

Castellanos contó que pararon en un hospital en Zamora para que la atendieran. "Nos dijo el doctor: 'Se la tienen que llevar a la Ciudad de México porque no tengo ultrasonido'... Llegué con el que ahora es mi ginecólogo, que amo, él me dijo: '¿Quién te dijo que perdiste a tu bebé? Pero, ¿cuándo? Eso no es cierto'. Entonces eso fue una frustración", aseguró.

A pesar de la imposibilidad de tener un hijo propio, Castellanos no pensó en adoptar.