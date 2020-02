Roto de dolor, el novio de Caroline Flack destrozado ante su muerte En un largo mensaje y con unas desgarradoras líneas, el tenista y modelo Lewis Burton se despidió de su amor: "Nada logrará que vuelvas a mi lado, pero trataré de que te sientas orgullosa de mí todos los días de mi vida”. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El novio de la conductora de Love Island, Caroline Flack, reaccionó hoy ante su muerte con el corazón destrozado. El modelo y tenista Lewis Burton compartió una tierna foto de ambos para recordar su amor y expresar los sentimientos que le atormentan ante la desgarradora noticia del fallecimiento de su novia, a quien encontraron muerta en su departamento el día después de San Valentín. “Mi corazón se rompió, teníamos algo muy especial. No tengo palabras y siento tantísimo dolor. Te extraño demasiado. Sé que te sentías a salvo a mi lado. Siempre me decías “No pienso en otras cosas cuando estoy contigo”. Esta vez no pude estar ahí, aunque traté y traté…”. “Yo seré tu voz, baby. Te prometo que haré todas las preguntas que tú querías hacer y obtendré todas las respuestas. Nada logrará que vuelvas a mi lado, pero trataré de que te sientas orgullosa de mí todos los días de mi vida”. Y concluyó: “Te amo con todo mi corazón”. Por su parte, los compañeros de trabajo de esta celebridad fallecida con tan solo cuarenta años se refirieron así ante el triste suceso: “Todo el equipo de Love Island e ITV está en shock y entristecido con esta terrible noticia. Caroline era un miembro muy querido del equipo, nuestras más sinceras condolencias para su familia y amigos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Caroline Flack fue encontrada muerta en su departamento después que en diciembre tuvo que dejar su show por ser acusada de agresión. Algo que ahora, según parece, no pudo superar. Así felicitó la pasada Navidad a sus seguidores: “Me aconsejaron que mejor no cuelgue nada en las redes… Pero quería desear feliz Navidad a todos los que este año fueron extraordinariamente amables conmigo. Es muy duro para un ser humano estar sujeta a tanta especulación y escrutinio como al que me encuentro sometida ahora.” En el último post antes de su muerte, hace solo tres días, la novia de Lewis Burton aparecía junto a su perrito pero no añadió ningún comentario, tan solo añadió junto a la foto un corazoncito rojo. Descanse en paz. Advertisement

