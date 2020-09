¡Rota de dolor, Vanessa Bryant desmiente las acusaciones de su mamá! La viuda de Kobe quiso desmentir las duras declaraciones que hizo acerca de ella su propia mamá. Esto fue lo que dijo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esto es lo último que necesitaba Vanessa Bryant para cerrar con broche de oro este año 2020: ¡su mamá se la acabó en televisión hablando mal de ella! Qué locura... Después de que la suegra de Kobe Bryant, Sofía Laine, otorgara una exclusiva a El Gordo y La Flaca asegurando que su hija le había puesto de patitas en la calle, dejándole sin carro además de sin hogar, la joven viuda envió un comunicado al programa para aclarar su postura al respecto, con el corazón roto de tristeza: “Mi esposo y mi hija fallecieron inesperadamente y, sin embargo, mi mamá tuvo la audacia de hacer una entrevista en televisión hablando negativamente de mí, mientras derrumba lágrimas por un auto y una casa que no estaban a su nombre”, dijo tremendamente dolida. Image zoom IG Vanessa Bryant/ Video Grab El Gordo y La Flaca “Se ha quitado todas sus joyas de diamantes, ha vaciado el departamento que le proporcioné y ha guardado los muebles, para que parezca que no tiene mi apoyo”, recalcó. “Mi esposo y yo le hemos apoyado económicamente durante los últimos veinte años y sigo haciéndolo, además de su pensión alimenticia mensual”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También desmintió que su mamá haya estado cerca de ella en esta etapa tan dolorosa de su vida: “Contrariamente a informes anteriores, ella no ha estado presente físicamente ni nos ha apoyado emocionalmente a mis hijas y a mí, después de que mi esposo y mi hija fallecieran”, aseguró. Image zoom “Ahora veo lo qué es más importante para mi mamá y es más que doloroso”, sentenció para terminar. “Espero que todo lo que está saliendo de nuestra relación personal termine aquí”. Una situación de inconmensurable dolor para la viuda de Kobe Bryant, en un año que para ella se ha convertido en una auténtica pesadilla.

