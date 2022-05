Rostro de Despierta América sorprende al revelar la elevada cantidad que le paga a la persona que limpia su casa "¿Cómo le vas a pagar eso al día? Ni yo cobro eso", comentó incrédulo uno de sus compañeros al conocer la elevada cifra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América Rostros de Despierta América | Credit: Instagram Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación más para muchos famosos y también en una importante fuente de ingresos. Este es el caso de Jomari Goyso, quien ya ha convertido en una tradición el hecho de realizar una transmisión en vivo por medio de su página de Facebook desde las instalaciones de Univision cada vez que forma parte de la mesa de debate de Sin rollo, el segmento diario del show matutino Despierta América (Univision). En esas transmisiones en vivo, el experto en moda y belleza de Univision comenta junto con varios de sus compañeros los temas que se abordan durante la emisión de Sin rollo. Este viernes, mientras hablaban de la acusación que hizo una exempleada de Shakira sobre el trato recibido por la cantante colombiana, la periodista Astrid Rivera sorprendió a muchos al revelar la elevada cantidad de dinero que le paga a la persona que le limpia su casa. "Yo le pago bien, muy bien", reconoció la periodista. Astrid Rivera Astrid Rivera | Credit: Facebook Jomari Goyso "Yo le pagó más [del dinero estipulado en Estados Unidos] y si ella me limpia más le doy el doble y en Navidad tiene su bono, yo soy muy consciente", dejó claro. Pero, ¿cuánto le paga concretamente? "500 le pago a ella [al día]", reveló Astrid. "No se lo cree ni ella", no tardó en comentar con incredulidad Jomari. Jomari Goyso Jomari Goyso y Astrid Rivera | Credit: Facebook Jomari Goyso "¿Cómo le vas a pagar 500 dólares al día? Ni yo cobro eso", agregó el también conductor. "Te lo juro, es en serio", aseveró la periodista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la incredulidad de Jomari, Astrid aclaró que la persona que limpia su casa no va todos los días. "Ella va de 8 de la mañana a 6 de la tarde", especificó. "[Y] no va todos los días. Ella va una vez o dos veces al mes", agregó.

