Rosie Rivera se lanza como cantante inspirada en su hermana Jenni

Tras años de evadir y negarse a seguir los pasos de su familia en el mundo de la música, Rosie Rivera finalmente se rindió a lo inevitable y se lanza como cantante.

En el décimo aniversario luctuoso de su hermana Jenni Rivera, la predicadora entra al ruedo con su primera canción inspirada en la llamada Diva de la Banda.

"He decidido grabar una canción", anunció Rosie en su cuenta de YouTube. "Tal vez te imagines que es para Jenni, pero no lo es. ¿Pensé en Jenni? Sí. ¿Fue mi inspiración Jenni? Sí……La gente dice ¿por qué habla de ella? ¿Por qué hace vídeos de ella? ¿por qué se pone enfrente de sus premios, por qué? Porque a Dios le plació que yo fuera la única hermanita de ella".

Rosie Rivera presenta su primera canción 'Déjame el instructivo' Rosie Rivera presenta su primera canción 'Déjame el instructivo' | Credit: Lino Quintana for LINEA Creations

Por ello, la menor de la dinastía Rivera no se disculpa y reitera que el tema titulado 'Déjame el instructivo' es una manera más de honrar a la desaparecida cantante. No obstante, deja en claro que no desea perseguir una carrera sobre los escenarios.

"No quiero ser artista, si se hace, pues se hace. Pero todos me conocen, lo he dicho muchas veces, mi anhelo no es ser cantante. No quiero una carrera como artista. No es un anhelo viajar cantando", aclaró. "Yo soy una evangelista".

Rosie Rivera Rosie Rivera | Credit: Mezcalent

La canción, de acuerdo a Rosie, se la presentó su hermano Juan Rivera hace alrededor de dos años y su letra le llegó tanto que no podía escucharla sin llorar. Pero no fue hasta hace un par de meses que decidió lanzarla con el sólo propósito de ayudar a la gente a sanar su dolor.

"Yo no tengo que cantarle una canción a mi hermana para honrarla, es bonito. No estoy diciendo que es malo que le canten una canción a Jenni, pero yo no necesito hacerlo y ella no lo necesita de mí", expresó. "Jenni no lo necesita. Jenni ya no está. Jenni está en la gloria".

Rosie contó que fue un encuentro con una seguidora que le pidió consejos para sobrellevar la pérdida de su hermana, lo que le dio la fuerza y el valor para someterse a la crítica de la gente con esta nueva aventura.

"No soy cantante", recalcó. "Yo quiero ser de bendición a las personas…. [decirles] que esto es duro, pero que se puede, que estoy de pie, que diez años después de que se fue mi hermana no me he destrozado".