¡Rosie Rivera se rinde! "Hay personas en mi familia con las cuales no se puede trabajar" A punto de cumplir los cuarenta años, la hermana y albacea de Jenni Rivera dijo basta a su papel de negociadora en la familia para seguir sus propios sueños. Por Nuria Domenech Está cansada y quiere ser libre, más claro no ha podido decirlo: "El manejar dinero de otra persona es de los trabajos más difíciles que puede haber, no se lo deseo a nadie", expresó Rosie Rivera en su despedida como albacea del legado de su hermana, la famosa cantante Jenni Rivera. Así lo compartió con un video en el que dice adiós a un trabajo que agradeció, pero que realmente nunca quiso: "Hay personas en mi familia con las cuales no se puede trabajar, es difícil, es difícil ser mujer, es difícil ser la menor, es difícil que no tengo experiencia en el medio, soy una mujer muy inteligente, soy una mujer que pide consejo cuando no sé algo y que se le puede confiar dinero y eso lo sabía Jenni y se lo agradezco, le agradezco a Jenni Rivera elegir a Rosie Rivera como su albacea, pero yo no conocía a Jenni Rivera.. " dijo refiriéndose a la figura artística de su hermana, a quien sí extraña mucho. A punto de cumplir cuarenta años, Rosie Rivera dijo basta: "No quiero que me vean como la negociante de Jenni Rivera, porque no solo Vds. me ven así, mi familia me ve así. Cuando recibo una llamada de alguien de mi familia, tiene que ver con negocio, tiene que ver con dinero y no estoy quejándome, simplemente estoy diciendo que todos tenemos nuestro punto de transición y he llegado a ese punto", confesó. Rosie Rivera Credit: IG Rosie Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afirmó que "desde el 2013 ha sido una de las pruebas más grandes en mi vida, yo no quería estar aquí", algo que soportó por amor a su hermana, pero la presión de los medios, la familia, las críticas, etc. han podido con ella y ahora quiere dedicarse a su propia familia y sus sueños.

