¡Rosie Rivera muestra el retoque estético que regaló a su hija por su 18 cumpleaños! Kassey Rivera ha heredado la belleza de la artista y también su afición a cuidarse. La orgullosa mami la llevó al doctor para que hiciera realidad uno de sus sueños. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque Kassey Rivera es un bellezón de mujer, su mami, Rosie Rivera, quiso complacerla con un retoque estético con motivo de su cumpleaños. Madre e hija hicieron un video mostrando el resultado final que no pudo ser más acertado. La joven recurrió a un centro de belleza para hacerse un aumento de labios, algo que siempre deseó y que por fin cumplió. "Gracias mami, el mejor regalo", le escribió la joven a la artista en una de sus historias que demostraban el final del proceso. Kassey Rivera Kassey Rivera | Credit: IG/Kassey Rivera Una vez fuera de la clínica, Rosie y la joven posaron de lo más felices en sus redes presumiendo labios más bonitos y una amplia sonrisa de satisfacción. "Mi niña se puso relleno en los labios, ¡te ves hermosa", le dijo a su hija que posó encantada de la vida frente a la cámara. "Es exactamente lo que quería", expresó encantada con el resultado final. Rosie Rivera Rosie Rivera | Credit: IG/Rosie Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La joven ha heredado no solo la belleza de su mami sino también su lado más coqueto de cuidarse y verse bonita como mujer. De hecho, Rosie ha confesado que lleva poniéndose bótox desde los 25 años y ha mostrado abiertamente sus sesiones en las redes sociales. Unos cuidados y atenciones que ahora también hereda su hija Kassey, mayor de edad. ¡Muchísimas felicidades!

