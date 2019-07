Rosie Rivera reacciona al veto de El gordo y la flaca: "Cuando digo que las opiniones odiosas e ignorantes no me llegan, no me llegan"

El programa de televisión El gordo y la flaca se tomó muy en serio la declaración que hizo Rosie Rivera esta semana en el matutino de Univision en la que expresaba su deseo de no aparecer más en el veterano show de farándula que conducen Raúl de Molina y Lili Estefan luego de que el citado espacio filtrara la invitación de la boda de su sobrina.

“Si nunca más salgo en El gordo y la flaca seré feliz, por favor el día que me muera no digan mi nombre muchas gracias”, llegó a decir la empresaria y conferencista.

Medio en serio medio en broma, el programa de Univision no dudó en complacer a la hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera al tomar la decisión de no mostrar más su rostro en el show.

“En El gordo y la flaca estamos al borde un ataque de nervios porque la tía de Chiquis Rivera no quiere aparecer nunca más en El gordo y la flaca. Pues ya te complacemos mi reina y es más el 2 de julio será considerado como duelo nacional en El gordo y la flaca”, expresó el programa junto a unas imágenes que transmitió el pasado martes en las que aparecía el rostro de Rosie borroso.

La empresaria no tardó en reaccionar a través de su perfil de Instagram al veto que le impuso El gordo y la flaca, donde la también conferencista compartió un video en el que expresa su sentir ante lo ocurrido.

“Pueden burlarse, en verdad me dio risa. Tomaron mucho tiempo en hacer un segmento de alguien que está vetada, tomaron mucho tiempo en edición y en producción para ponerme en sus capturas de pantalla. Mi mamá siempre decía ‘tu enemigo no puede ganarle a mi Dios’ y nunca ha podido y nunca lo podrá hacer”, aseguró la hermana de la Diva de la Banda.

La empresaria agradeció las muestras de apoyo que ha recibido, pero dejó claro que ‘las opiniones odiosas e ignorantes’ no le afectan en lo más mínimo.

“No se preocupen por mí, gracias a mis amigas y a mis seguidoras que me han escrito porque vieron un show. En serio quiero que sepan que no me llega, cuando yo digo que las opiniones odiosas e ignorantes no me llegan, no me llegan”, aseveró Rosie.

“Las opiniones de gente que me ama, que nos amamos eso es diferente. Pero no dejen que las opiniones ignorantes e ignorancia es no saber la verdad y si hay personas que quieren seguir ignorantes déjalos ir. Pero gracias a todos por su interés”, concluyó.