Rosie Rivera reacciona así a las declaraciones de su sobrina Chiquis "La verdad no se tiene que defender" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rosie Rivera Credit: (Gonzalo Marroquin/Getty Images for Festival People en Español) Rosie Rivera no se quedó callada ante las fuertes declaraciones que dio su sobrina Chiquis en un video que publicó en Instagram. La hermana de la difunta Diva de la Banda Jenni Rivera reaccionó a los comentarios de Chiquis. "Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie y Rosie lo sabía", dijo Chiquis. La cantante añadió "fueron como 80 mil dólares que se robaron de Jenni Rivera Fashion. Ya Rosie lo pagó todo. Quizas Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta, no le dijo a mis hermanos", dice sobre los herederos de Jenni Rivera. "Rosie nunca estaba feliz en esta posición, lo dijo por años que no estaba feliz, que le arruinó su vida, su matrimonio y ahora sé por qué le arruinó su matrimonio", dijo Chiquis, apuntando a Abel Flores, el esposo de su tía. ¡Mira las declaraciones de Rosie a continuación! Empezar galería Su decisión "Mi contestación es que no voy a contestar", dijo Rosie Rivera en un video que compartió en Instagram. "No voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios. No es mi estilo". 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Que la gente hable "¿Qué la gente hable de mí? ¡Pues desde niña! Porque era gordita, porque era mexicana, porque era pobre. Luego porque Dios me bendijo, porque perdí peso, porque la lipo, al que la gente hable de mí estoy impuesta. Cuando es algo familiar mucho menos voy a contestar en público", dijo Rosie, quien renunció a su rol de albacea del legado de su hermana Jenni. Jacqie Rivera, hija de la difunta estrella mexicana, asumió el cargo de las empresas de su madre —Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion— tras la renuncia de su tía. 2 de 10 Ver Todo Aferrada a su fe "Lo que les quiero decir es que esto es algo espiritual y no voy a dejar de predicar la palabra de Dios", dijo. "Cuando yo pienso en el por qué, en el para qué está sucediendo todo esto, yo sé que mi propósito es hablar de la grandeza de Dios, del amor de Dios". 3 de 10 Ver Todo Anuncio "El enemigo es Satanás" "Mi pleito, mi guerra, mi enemigo no es de carne y hueso, mucho menos familia", dijo. "Yo he decidido que mi familia, que la gente que yo amo no son mis enemigos. Lo decido en mi corazón. El enemigo es Satanás y él quiere que yo deje de predicar y él quiere destruir a una familia". 4 de 10 Ver Todo Sanando heridas "Mi propósito no es que tú pienses que yo soy perfecta", dijo. "Mi propósito es seguir hablando de ese Dios que me salvó, que me sanó de abuso sexual, que quebró adicciones y que aún me sigue transformando". 5 de 10 Ver Todo "Hay unidad, hay amor" "En este lugar hay paz, hay unidad, hay amor", dijo sobre su hogar. "Nosotros tenemos el control de quien permitimos que entre a nuestra casa". 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Guerrera "Yo cuando fallezca anhelo que mis hijas y mi hijo también puedan decir que su mamá lo manejó con clase, que tuvo fe para mover montañas", añade Rosie en su video. "Soy guerrera. Antes a otra Rosie le encantaba el pleito. A esa Rosie, Dios la transformó". 7 de 10 Ver Todo Contra viento y marea "No voy a estar aquí tratando de cambiar tu perspectiva sobre mí o sobre lo que dicen otras personas", dijo Rosie, sin mencionar a su sobrina Chiquis en su video. 8 de 10 Ver Todo Su punto de vista "Las mujeres nos arreglamos la corona, las mujeres se levantan unas a otras, las mujeres no se destruyen la una a la otra", reflexionó. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio "Seguimos orando" Rosie Rivera Credit: (Gonzalo Marroquin/Getty Images for Festival People en Español) "Van a hablar, van a creer, van a no creer, van a hacer su propia novela y you decido no ser parte de ella", concluyó. "Seguimos orando, seguimos intentando cada día ser mejor", dijo. "Yo tengo una relación con mi esposo saludable, tengo una familia, mis hijos, tengo una familia gracias a Dios que estamos bien. Soy muy bendecida". 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Rosie Rivera reacciona así a las declaraciones de su sobrina Chiquis "La verdad no se tiene que defender"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.