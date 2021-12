Rosie Rivera estalla en llanto porque a causa de sus sobrinos la señalan de robo Los resultados de la auditoría practicada a las empresas de Jenni Rivera, que estaban a cargo de Rosie, no son públicos, pero los rumores de desfalco han surgido ¿qué dice la hermana de la cantante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es del conocimiento público que durante muchos años Rosie Rivera estuvo a cargo de las empresas de su hermana Jenni porque la nombró su albacea. Hace unos meses, se dio a conocer que los hijos de la Diva de la banda habían solicitado una auditoría; lo cual, le pareció correcto a la primera y anunció que se retiraría de la administración para dejarle su lugar a la segunda encargada nombraba en el testamento, su sobrina Jacqie. Pese a que los resultados de dicho proceso administrativo no se han hecho públicos, han surgido rumores de que hubo desfalcos en las empresas, pero no se han mostrado documentos que lo prueben. Ahora, Rosie Rivera estalla en llanto al recibir insinuaciones de haber cometido robo cuando estaba a cargo. "[Estaba en un restaurante] y ordené. Una muchacha le dijo a un muchacho 'mira se parece a la hermana de Jenni'. Y el chico, detrás de mí, dijo 'sí, se parece a la Rosie, nada más que es Rosie es ratera'", explicó Rosie, llorando, en un video que dio a conocer su hermano Juan en su canal de YouTube. "Es mi familia, pregúntenme", advirtió. "Los niños [saben que no he robado nada] y no hicieron nada todavía, eso es algo peor". Rosie estaba con sus hermanos Juan, Pedro y sus padres, Rosa Saavedra y Pedro Rivera, quienes le brindaron todo su apoyo. De hecho, la matriarca de la familia considera que aunque su hija no quiera hablar al respecto, a ella "si me gustaría que aclararas todo, para que no ocurran las mismas cosas" y no sea presa de tantas vejaciones. "No quiero aclarar nada, sé que debería, pero no quiero", agregó Rosie. Rosie Rivera Rosie Rivera | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La escritora confesó que "pensé que solo perdí a los hijos de Jenni" y me rompe el corazón", pero no sabía que otros miembros de su familia no creerían en ella. "Gracias por los que sí creen en mí", concluyó. Por su parte, Juan Rivera ha salido públicamente a defender a su hermana y exige que muestren documentos para comprobar que Rosie Rivera realizó un desfalco porque eso es absolutamente falso.

