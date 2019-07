Rosie Rivera responde a Raúl de Molina: “Es triste vivir en un mundo en donde otro te manda a hacer cosas que tú crees que no debes de hacer”

Todo indica que el pleito entre la familia Rivera y los conductores de El gordo y la flaca (Univision), continuará por un buen tiempo. Rosie Rivera contestó a Raúl de Molina, después que declarara que él pensaba que no se debía cubrir la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, pues supuestamente habían vendido la exclusiva a otra televisora. “Yo Rosie no hago nada a fuerza, aunque pierda mi trabajo y aunque la gente no entienda o no me quiera. Confío 100% que cuando tú haces lo correcto [conforme a] tu moral, a tu integridad, sé que Dios siempre nos defiende y nos levanta, a veces tenemos que perder para hacer lo correcto. Cuando tomo las decisiones, son mías”, dijo la hermana de Jenni Rivera, quien asegura que será Dios quien la juzgará a ella y a su hermano Juan Rivera, por dar a conocer el número de teléfono de Raúl. “Y lo de lanzar [el] número de teléfono puedes decir que es error o no, pero yo lo quiero ver con Dios, si fue decisión incorrecta por lo menos fue decisión mía”.

Image zoom Getty Images

RELACIONADOS: Te decimos paso a paso qué pasó en la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

De lo que Rosie también está muy segura es de no querer relación alguna con el programa de El gordo… “No digo que no necesito a medios, no necesito a medios que trabajen chuecos, muchos de los medios son mis amigos porque ambos nos necesitamos. Un medio como El gordo y la flaca, yo Rosie Rivera prefiero no estar en ese programa. Sería un alivio que no digan mi nombre ni cuando me muera, porque solo dirían mentiras o mentiras mezcladas con verdad”, dijo. “[Chiquis] no estaba obligada a hablar con la prensa. Hablen de los hechos. Juan es un hombre que si quiere hacer algo, él mismo lo hace, incluso lo que hizo con el número de Raúl de Molina. Dios nos dirá si estamos bien o mal”.

RELACIONADOS: Varios miembros de la familia Rivera no asistirán a la boda de Chiquis Rivera

Image zoom Getty Images

Lo que Rosie y su familia no dejará en manos de Dios es lo que sucedió con el camarógrafo de El gordo…, quien fue agredido por miembros de la seguridad en la boda de Chiquis. “Hay dos historias que se han mezclado, sobre lo que pasó con el seguridad y el camarógrafo, yo no estaba ahí, Juan no estaba ahí, en cada boda hay un lapso de tiempo cuando la novia se toma fotos con su corte, ella [Chiquis] había llegado al rancho, Juan y yo íbamos en camino porque fuimos a comer con toda la familia y nos quedamos esperando y vimos patrullas, es algo muy lamentable, muy triste”, aseveró la motivadora. “Ambos cometieron errores, pongo mis manos al fuego que Juan no sabía, ni conocía a la seguridad y si Juan quisiera alegar con un camarógrafo él lo hubiera hecho, ambos se pasaron [el guarura y el camarógrafo y espero] que ambos digan su verdad [ante la justicia]”.