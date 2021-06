"A mí Chiquis no me ha dicho nada. La carta [para solicitar la auditoría] no vino de ella. Si hay una molestia entre nosotras no tiene que ver con dinero; son otras cosas de mujeres. "Son cosas pequeñas que no quisiera dar detalles porque las cosas de mi familia, los problemas, los manejo en privado. Nunca me voy a pelear con mi familia en público", advirtió Rosie Rivera al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "No es que no haya comunicación. Chiquis nunca me ha faltado el respeto. Somos personas. Nunca le quiero faltar el respeto y si tenemos algo que hablar, le mandaré un texto".