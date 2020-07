¡Rosie Rivera celebró su 39 cumpleaños así de tierna! La hermana de Jenni Rivera celebró su cumpleaños con una entrañable carta a su niña interior, la pequeña Rosie, que seguro te conmoverá. ¡Felicidades! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de recordar a su queridísima hermana, Jenni Rivera, el día de su cumpleaños con un enternecedor mensaje y en medio de la reconciliación de su sobrina Chiquis con Lorenzo Méndez, hoy Rosie Rivera celebró el último cumpleaños de la década de los treinta. Lo hizo con una carta a su niña interior que nos sacó las lágrimas, por bonita y por honesta. Después de una durísima infancia, de sobra conocida por todos y de la que ella habló en su libro Mis Pedazos Rotos, esto escribió bajo una foto de su niñez, seguida de otra en la actualidad. “Pequeña Rosie… Sé que ahora piensas que cuando crezcas vivirás sola y triste. Ya sé que ahora crees que eso es todo lo que te mereces. Sé que estás convencida de que el abuso que sufriste arruinó tu vida para siempre. Desde los 39, déjame darte algún consejo. Disfruta el momento. Cada instante. Tus sueños se harán realidad. Serás feliz. Vencerás todas tus batallas. Después de cada caída, lograrás volver a levantarte. Tus mayores alegrías vendrán rodeadas de amor y familia, así como de la mano de Dios. No tendrás que ir a la búsqueda de tus mejores amigos. Están a tu lado. Chay, Juan, Jacqie, Abel, Kassey, Sammy y Eli. No te abandonarán. Llorarás muchas lágrimas, pero siempre sanarás después. Chay dice que encuentres un motivo para reír a través de las lágrimas. Escúchalo. La gente cambia, igual que las estaciones. Tú también cambiarás. Al final, todo será para bien. Dios es maravilloso. Te ama en todos los momentos. Yo también te amo y perdona si te culpé de mis males durante demasiado tiempo. El ultimo año de tus treintas –dijo haciendo referencia al texto de los Corintios- irás de gloria en gloria... Agradéceselo a Jesús. El es tu mayor regalo”. Image zoom IG Rosie Rivera Feliz cumpleaños, Rosie. Gracias por compartir tan preciosa misiva. Estamos seguros de que tu niña interior te está hoy enormemente agradecida por tu esfuerzo y tu cariño. ¡Muchas felicidades!

