Rosie Rivera abandona a su familia: "No quiero estar aquí en un ambiente tóxico" La hermana de Jenni Rivera reveló la difícil decisión que tuvo que tomar para proteger su salud mental. Ahora que está a punto de terminar su compromiso laboral al mando de los negocios de su fallecida hermana, Rosie Rivera ha tomado una difícil decisión que la mantendrá alejada de su famosa y controversial familia. La empresaria y pastora reveló que se mudará lejos de California

—donde ha vivido toda su vida— para enfocarse en sanar las heridas que se han ido agravando durante los últimos casi nueve años. Con lágrimas en los ojos, la hermana de Jenni Rivera dio la noticia a través de sus redes sociales, en la que anunció que necesita alejarse del ambiente "tóxico" en el que se encuentra. "No quiero estar aquí [en Los Ángeles], en un ambiente tóxico, que no es saludable para mí", dijo. "No estoy hablando [de] nada en específico, simplemente lo que he vivido en estos últimos años. Ya no quiero estar aquí, quiero salir de este ambiente para poder sanar. No es solamente de que quiera [salir], necesito salir de este ambiente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no dio a conocer los motivos de su próxima partida, no es secreto que los Rivera atraviesan por un momento difícil como familia, donde reinan el distanciamiento, los escándalos y los dimes y diretes públicos, que han confirmado la separación de sus miembros. Y al parecer, han hecho que Rosie reflexione verdaderamente sobre la sorpresiva muerte de su afamada hermana. "No sé si he sanado la muerte de mi hermana completamente, creo que no", confesó. "Creo que tengo mucho que sanar, porque a veces no puedo hablar de ella sin llorar y ya pasaron nueve años". Pero esta despedida, no será para siempre para la tía de Chiquis Rivera, quien prometió volver cuando se siente lista y preparada para regresar al lugar donde ha habitado toda su familia desde su nacimiento. "[Los Ángeles] para mí ya no es el lugar por el momento. Pienso volver, pero cuando ya esté sana. Tengo que sanar muchas de las cosas que he vivido en este tiempo con fanáticos de mi hermana, con los medios, con familia, con negocios, con cosas que yo he hecho. A veces nosotras somos las que arruinamos el ambiente. No podemos culpar a todo mundo y no todo mundo es malo… Hay mucho dolor y tengo que salir de este lugar". Rosie no escondió su tristeza por dejar atrás a su madre, Rosa Saavedra y a sus hermanos Juan y Pedro Rivera, y con lágrimas en los ojos admitió que será muy difícil no tenerlos cerca, y aunque confesó estar temerosa por su nueva vida, se mostró entusiasmada de poder iniciar su camino hacia la sanación. "A veces la decisión correcta es lo que más te da miedo en el mundo, pero es la decisión correcta", declaró. "Estoy tomando un gran paso de fe para mudarme e irme de Los Ángeles. Siento que me estoy tirando de un avión. Obviamente tiene paracaídas, obviamente voy a estar bien y no voy a morir, estoy entusiasmada pero tengo miedo. Estoy en expectativa de la grandeza que vendrá de este gran riesgo, pero reconozco que lo que estoy dejando es muy valioso… pero es tiempo". Aunque no especificó la fecha de mudanza ni la locación de su nuevo hogar, sus seguidores han especulado que su nueva casa podría estar en el estado de Texas.

