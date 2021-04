Rosie Perez cuenta por primera vez la triste razón por la que no ha regresado a los Oscar desde 1994 En una sincera entrevista con la revista Variety la actriz de 56 años explicó por qué sus fans no la ven en la famosa premiación desde hace casi dos décadas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si algunos de sus seguidores se preguntaban por qué Rosie Perez no aparecía por la ceremonia de los Oscar, ella misma les ha sacado de dudas. En una reciente entrevista de la actriz de 56 años con la revista Variety, la protagonista de Perdita Durango confesaba la triste razón por la que llevaba casi 20 años sin aparecer, exactamente desde su nominación como actriz de reparto por Fearless. Sencillamente no ha sido invitada. "Ni siquiera entre la audiencia, ni para presentar, nada. Y soy miembro", expresó decepcionada sobre la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Mejor vestidas Golden Globes 2021 Image zoom Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Hollywood Foreign Press Association) La intérprete de origen puertorriqueño tiene una extensa y respetable carrera actoral que incluye títulos tan relevantes como Do The Right Thing, White Men Can't Jump o Birds of Prey, entre otros. Orgullosa de sus orígenes latinos y sus curvas ha reconocido que este gesto "duele", pero a estas altura tiene más claro que nunca quién es. "Soy una mujer rellenita y me encanta", añadió la protagonista de la serie de HBO The Flight attendant. Su más reciente aparición pública fue en los Globos de Oro el pasado mes de febrero donde ejerció como presentadora. Aunque al igual que en los Oscar, no ha vuelto a ser reconocida en estos galardones, al menos sí ha sido invitada por los organizadores. La famosa premiación de cine donde se entrega la estatuilla dorada que todos ansían tendrá lugar el próximo 25 de abril, así que todavía están a tiempo de invitar a Rosie.

Share options

Close Login

View image Rosie Perez cuenta por primera vez la triste razón por la que no ha regresado a los Oscar desde 1994

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.