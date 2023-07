Rosie y Juan Rivera unen fuerzas en nuevos proyectos y confiesan de qué se arrepienten los dos Rosie y Juan Rivera hablan de nuevos proyectos juntos y revelan lo que cada uno haría diferente en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosie y Juan Rivera unirán fuerzas otra vez. Los hermanos de la fallecida cantante Jenni Rivera hablaron con Despierta América (Univision) sobre nuevos proyectos que emprenderán juntos. "Por fin estamos haciendo algo para nosotros", dijo Rosie. Están muy ocupados trabajando en un documental, un libro y dos discos. "Lo del documental y el libro tenemos un año trabajándolo", dijo Juan. El libro se trataría de alguien "impactó la música regional mexicana en una manera enorme", revela Juan, sin dar más detalles. "Es una historia muy apegada a nosotros, muy cercana, muy especial". ¿Se tratará a un homenaje a Jenni Rivera? El año pasado Rosie y Juan lanzaron el dueto "Déjame el instructivo", un tributo a su hermana Jenni. Hace tres meses los hermanos también lanzaron el video musical "Te presumo", que Juan dedica a su esposa Brenda. Juan Rivera Rosie Rivera Credit: David Buchan/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando Ninette Ríos, quien los entrevistó, les preguntó qué cambiarían en sus vidas, Rosie Rivera tuvo clara su respuesta. "Dos cosas: Tuve un aborto a los 17, que eso gracias a Dios ya lo sanó, pero lo pensé muchos años. Y como traté a mi mamá de joven, eso me duele a mí. Mi mamá nunca me lo ha echado en cara, a mí me duele pensar cómo traté a mi mamá de los 13 a los 24", dijo sobre Doña Rosa Rivera. Por su parte, Juan Rivera, dijo que se arrepiente de "cómo lastimé a mi esposa, a Brenda, porque es algo que no puedo reparar. Segundo, las heridas que he causado en mi familia".

