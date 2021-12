Roselyn Sánchez vive tremenda odisea a su llegada a Puerto Rico ¿qué pasó? La actriz y su esposo Eric Winter viajaron a la Isla del Encanto donde celebrarán el fin de año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de pasar una noche en aprietos por la falta de equipaje, Roselyn Sánchez ya puede estar tranquila y finalmente tomar esa deseada ducha, tras un desafiante y largo viaje a su tierra natal. Resulta que la actriz y su esposo Eric Winter, viajaron a Puerto Rico, donde además de vacacionar, Roselyn participará en el legendario especial de fin de año Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. A su llegada, se encontraron con la peor noticia para un viajero: ¡sus maletas no estaban en el mismo vuelo! "Las maletas no llegaron a PR… coño/cara…o/puñ….a", exclamó la actriz en sus redes sociales. "No tengo ropa, no tengo pijama, tengo que dormir en una bata del hotel". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Roselyn Sanchez y Eric Winter Roselyn Sanchez y Eric Winter | Credit: Roselyn Sanchez/Instagram Enfadado por la situación, su esposo la interrumpió asegurando que a nadie le interesaba su odisea. "¿En serio?... Demasiada información… ¿por qué sigues hablando?... A nadie le interesa", expresó en tono molesto. El comentario se ganó la desaprobación de los usuarios que criticaron al actor por su respuesta. "Dios hombre, ¡qué grosero! No has dejado hacer un Instagram post tranquila sin estar de amargado quejón. Por eso te pasan las cosas, ¡por ser negativo!", escribió una seguidora. "Pobre hombre, él sólo quiere dormir", respondió otro seguidor. Roselyn, por su parte, restó importancia a la actitud de su marido y siguió informando a sus seguidores de su travesía. "Aquí estamos, miren, la misma ropa, sucita, apestocita, pero ¿qué vamos a hacer?", dijo la mañana del miércoles a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, antes de revelar que finalmente las maletas habían arribado. "Eric fue al aeropuerto y recogió las maletas…Ahora vamos a Río Mar, un hermoso lugar en Puerto Rico, vamos a ver una villa, y luego tengo que ir a ensayar para Rockin' Eve y luego tengo una sesión de fotos. Yo solo quiero ducharme y cambiar mi ropa interior y verme como una persona normal. Llegaron las maletas, todo bajo control, Puerto Rico está muy lindo". Eric, por su parte, aprovechó la publicación para aclarar su actitud de la noche anterior. "Todos piensan que yo soy un cabr…n porque estaba bromeando sobre mi esposa documentando el viaje… Estoy bromeando, relájense, cálmate, tranquilo", dijo. "[Puerto Rico] es mi lugar favorito". Roselyn confirmó que fue Eric quien la mantuvo calmada ante la situación. Ahora sí, ¡a ducharse y disfrutar de la Isla del Encanto!

