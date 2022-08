Roselyn Sánchez disfrutó de unas espectaculares vacaciones por México en la mejor compañía Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería roselyn sanchez playa vacaciones mexico Credit: Roselyn Sanchez Instagram ¡Roselyn Sánchez lució regia en traje de baño! Empezar galería Merecidas vacaciones La actriz Roselyn Sánchez empacó maletas y se trasladó a un paraíso tropical junto a su familia. "Hoy será un lindo día aquí en México", escribió la artista de 49 años en el pie de esta imagen donde la vemos sumamente feliz. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio México lindo "Caminando en un paisaje espectacular. Este lugar es simplemente perfección", expresó Sánchez sobre Hotel Xcaret Mexico -una propiedad de lujo que abrió sus puertas en el 2017 como un homenaje a la cultura maya, a sus artesanos, su gastronomía, su riqueza viva y su patrimonio cultural. 2 de 8 Ver Todo En buena compañía Roselyn estuvo acompañada de su esposo, el también actor Eric Winter. 3 de 8 Ver Todo Anuncio En familia siempre es mejor "Vamos a crear tantos recuerdos lindos. El tiempo en familia no tiene precio". 4 de 8 Ver Todo Regia Roselyn subió la temperatura al publicar esta sexy foto donde la vemos posando desde el balcón de su habitación ataviada con un traje de baño de una sola pieza en tono limón. "Hay que aprovechar y posar con una vista tan bonita", dijo. 5 de 8 Ver Todo ¡Buen provecho! "Creo [que este lugar] se ha convertido en mi restaurante favorito", apuntó la también empresaria en referencia a Ha', el restaurante del hotel Xcaret México del chef mexicano Carlos Gaytán, el primer mexicano en obtener una estrella Michelin. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Masaje relajante Durante su estadía, la protagonista de Fantasy Island modeló diversos atuendos veraniegos y también aprovechó para consentir su cuerpo y mente en Muluk Spa & Wellness. "La mejor manera de relajarse". 7 de 8 Ver Todo Hasta la próxima Todo lo bueno llega a su fin y la estancia de Roselyn Sánchez en México no podía durar para siempre. "El momento más triste ha llegado. No quiero decir adiós. Xcaret, eres lo máximo". 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

