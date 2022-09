Roselyn Sánchez comparte tips sobre cómo hablar de finanzas en familia Hasta los 22 años Roselyn Sanchez no sabía lo que era tener crédito. "Ahora que soy mamá me doy cuenta de la importancia de educarlos desde pequeños". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La educación financiera comienza en casa. Por eso, Roselyn Sánchez enseña a sus hijos Sebella y Dylan por qué y cómo ser responsables con el dinero. "Es crucial. Hay que educar a los niños y a la juventud que está creciendo de la importancia del dinero, de saber ahorrar, de preguntar a sus padres, a sus maestros acerca de finanzas", dijo la actriz y empresaria en entrevista con People VIP. "Yo no tuve ese lujo. Es curioso porque mi papá es contador y [fue] dueño de negocios toda su vida, pero nunca sentó a [sus] cuatro hijos para tener esta mentalidad de empresarios". La puertorriqueña, quien será jueza de Mira Quién Baila All Stars, hubiese querido aprender sobre la importancia de las finanzas a temprana edad. "Yo me enteré a los 22 años, saliendo de la Universidad… una vez que me mudé sola a Nueva York me di cuenta de lo ignorante que era acerca del dinero. No sabía lo que era tener crédito. Ahora que soy mamá me doy cuenta de la importancia de educarlos desde pequeños, para que cuando sean adolescentes, adultos y se gradúen, que tengan una visión bastante clara de lo que son las finanzas en su hogar", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN roselyn sanchez tips finaza Credit: Mezcalent Roselyn, quien se asoció con la organización sin fines de lucro Life Happens para difundir la importancia de la salud financiera y los seguros de vida, también recalcó que la comunicación es esencial cuando se habla de finanzas en pareja. "Es una causa de divorcio. Las finanzas son un tema bastante delicado", indicó. "Yo soy muy independiente. Soy de las que digo 'lo mío es mío lo tuyo es tuyo'. Es un tema delicado y mucho más entre dos actores. Es una profesión tan inconsistente. De momento estás arriba y de momento estás abajo. Me ha tomado años abrir ese canal de comunicación y de sentirme cómoda. Pero hay que tener esas conversaciones para que las cuenta estén claras". roselyn sanchez esposo eric winter Roselyn Sánchez junto a su esposo Eric Winter | Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic for iHeartMedia Sintoniza People VIP cada lunes, miércoles y viernes a las 6 p.m., hora del Este, a través del Facebook Live de People en Español.

