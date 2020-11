Close

Roselyn Sanchez sufre caída: cancela su conducción de los Latin Grammy "No me puedo poner nada honestamente…tengo dolor y pues a lo mejor no está de Dios", expresó la artista. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Roselyn Sánchez compartió por redes la triste noticia de que cancelará su participación como conductora de la 21 entrega de los Latin Grammy a celebrarse el próximo 19 de noviembre en Miami. "Aquí estoy para anunciarles que desafortunadamente no voy a poder conducir los Latin Grammys como estaba pautado", expresó la actriz en un post publicado en Instagram este martes. "Lamentablemente sufrí una caída en mi casa me fracturé un hueso del metatarso entonces cambiaron todos los planes". "Tengo que estar con una bota que me llega hasta la rodilla por seis semanas. No puedo usar tacones, stilettos y después de mucho pensarlo decidí que no era el momento indicado para viajar hacia Miami", prosiguió la puertorriqueña al explicar lo incómodo que ha resultado el asunto y sin ofrecer más detalles sobre cómo ocurrió la caída. "No me puedo poner los trajes que se estaban confeccionando, no me puedo poner nada honestamente…tengo dolor y pues a lo mejor no está de Dios". Roselyn Sánchez fue anfitriona de la 20va ceremonia de los Latin Grammy en 2019 y compartió honores con Ricky Martin y Paz Vega (der.): Image zoom Credit: Michael Tran/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el pasado 15 de octubre que Univision confirmó que una vez más la conducción de dicha ceremonia caería en manos de Sánchez y que en esta ocasión estaría acompañada de Carlos Rivera. La ceremonia está programada para llevarse a cabo el próximo 19 de noviembre y ser televisada a partir de las 7:00 p.m., hora del Este. Este año la ceremonia de los premios del Latin Grammy se realizará bajo el lema "La música nos humaniza" y se espera que uno de sus momentos cumbre sea el homenaje que se rendirá a Julio Iglesias y Pedro Infante con las actuaciones de Natalia Jiménez, el mencionado Carlos Rivera y Lupita Infante.

