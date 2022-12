Roselyn Sánchez da positivo a coronavirus y Dayanara Torres la reemplazará en especial de Año Nuevo Dayanara Torres reemplazará a Roselyn Sánchez como coanimadora de un especial de Año Nuevo ya que la actriz dio positivo al Covid-19. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayanara Torres reemplazará a Roselyn Sánchez como coanimadora de un especial de Año Nuevo. Roselyn Sánchez dio positivo al Covid-19 y tiene que ausentarse por cuestiones de salud, reporta El Nuevo Día. La exMiss Universo puertorriqueña copresentará el especial de la cadena ABC Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest. La noticia fue confirmada por Torres en Instagram. Sin duda ha sido un año lleno de éxitos para Torres, quien arrancará el 2023 enamorada y en buena compañía. "Mi gente, traeré el Año Nuevo desde mi hermosa isla de Puerto Rico y copresentaré la celebración 'Rockin' Eve' desde aquí mi tierra natal, Puerto Rico. Además, tendremos la actuación especial de Farruko. Qué emoción", expresó Torres deseándole mucha salud a su compatriota. "Le deseo a mi buena amiga Roselyn Sánchez una pronta recuperación y te sientas mejor pronto my friend. Un abrazo mi Ross", agregó. Sánchez anunció en sus redes sociales que no podrá ser parte de esta celebración este año tras contagiarse de coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Roselyn Sanchez y Dayanara Torres Credit: Xavier Collin/Image Press Agency/Sipa USA/The Grosby Group; Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La actriz de The Game Plan dijo que no se sentía bien. "Me parece innecesario decirlo, pero estoy devastada. Todavía me encuentro procesando por qué todo esto está ocurriendo, pero ocurrió y yo solo tengo que respirar, aceptar y dejar las cosas caer en tiempo", expresó Sánchez, quien compartió un video de momentos felices en el 2022. "Ha sido lindo compartir este año con ustedes y sentir el cariño y apoyo tan bonito que siempre me brindan", dijo en Instagram.

