Exclusiva: Roselyn Sánchez será jueza de Mira Quién Baila All Stars ¡Mira lo que nos contó! La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez habla de su rol como jueza de Mira Quién Baila All Stars, y de su vida con su esposo Eric Winter y sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez se une al panel de jueces de Mira Quién Baila All Stars, junto a la cantante Paulina Rubio y el bailarín Isaac Hernández. "El baile significa una parte esencial en mi vida. Es como una extensión de mi ya que comencé a bailar a los 4 años", cuenta en exclusiva a People en Español. "Lo practiqué por gran parte de mi vida. Y aunque desde hace muchos años no tomo clases y esa etapa de mi vida ya quedó atrás, el universo siempre me presenta con oportunidades donde el movimiento corporal y la música son parte de la ecuación". Este nuevo reto como jueza de la nueva temporada de Mira Quién Baila All Stars —que estrena el domingo 9 de octubre por Univision— la llena de alegría. "Tener la oportunidad de poder deleitarme de bailes de primera calidad, con gente súper talentosa y compartirles un poquito de mi experiencia a la vez que los apoyo me da mucha ilusión", confiesa. A continuación, la estrella boricua nos habla de sus proyectos y sus grandes amores. Roselyn Sanchez Roselyn Sanchez | Credit: Jesús Cordero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuéntanos del podcast He Said, Ella Dijo que grabas con tu esposo Eric Winter. ¿Qué te enamora de él? Roselyn: El podcast He Said Ella Dijo junto a mi esposo Eric Winter es lo máximo. Un tipo de terapia para ambos que hacemos con mucho cariño brindando a la gente muchas risas y la oportunidad de conocernos un poco más. Ha funcionado muy bien, estamos en la segunda temporada y el cariño de la gente ha sido impresionante y muy gratificante. Háblanos de Roselyn como mamá, de tus hijos. ¿Qué disfrutas con ellos? R: Mis hijos son mi mayor logro. Que mucho trabajo dan pero realmente es glorioso verlos crecer. Los disfruto mucho. Me encanta escucharlos decir mami, mommy, mom…me siento realizada y a veces me quedo con la boca abierta. ¡Wow…soy madre¡ ¡Qué bendición! Disfruto llevarlos a sus actividades extracurriculares, así sea tennis, karate, natación. Leerles un libro cada noche antes de dormir, jugar juegos de mesa, acurrucarlos, amarlos". Háblanos de Til Jail Do Us Part. ¿Qué otros proyectos tienes a nivel profesional y personal para el resto del año? Til Jail Do Us Part es un proyecto muy interesante e innovador que tuve la oportunidad de grabar hace casi dos años atrás junto a un elenco de lujo. Kate Del Castillo, Jeimy Osorio, Sylvia Saenz junto a otros actorazos latinos. Es un dark comedy, una nueva propuesta para este mercado hispano. Lo disfrutamos mucho, está muy jocosa. Un valor de producción extraordinario y las actuaciones todas excelentes. Aparte del podcast semanal, tengo mi casa productora con mi esposo. Actualmente estamos desarrollando dos proyectos: uno con la cadena CBS y el otro con Fox. Ya muy pronto les cuento acerca de ambos. Una película a grabar a mediados de noviembre, y dispuesta y en espera de comenzar a grabar la tercera temporada de Fantasy Island. ¿Cómo te cargas de buena energía, qué te trae felicidad? R: La oración, la manifestación, la lectura. Mis hijos y mi familia son lo más importante, mi felicidad plena. Trabajar y dedicarme a lo que me gusta: los escenarios, la pantalla grande y chica. Me la paso creando en todo momento. La creatividad me da mucha alegría.

