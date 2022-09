La historia de amor de Rosalía y Rauw Alejandro Rauw Alejandro y Rosalía se conocieron gracias a la música, y su romance acaparó titulares y revolucionó las redes sociales. Conoce su historia de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rauw Alejandro y Rosalía se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo artístico. Ambos son talentosos y bellos y la combinación de ambos es explosiva. Si bien en agosto del 2022 surgieron rumores de una supuesta ruptura, los fanáticos de este poderoso dúo no pierden la esperanza de volver a verlos juntos. Desde que a finales de septiembre la pareja confirmara públicamente que estaban saliendo, han acaparado titulares. Su noviazgo se fue dando poco a poco, confesó el reggaetonero puertorriqueño. "Hay muchas parejas que se enchulan y se van a fuego, nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Llevamos un par de meses, un par de tiempo. Llevamos un tiempo largo", dijo el intérprete de "Todo de ti" al programa Alofoke sin censura. "Tú te quieres asegurar de que sea la persona correcta para ti, o viceversa. Los dos tenemos una carrera peculiar y ninguno de los dos hace drama. Cuando nos pillaron a los dos, nosotros ya estábamos seguros de lo que queríamos en la vida", añadió Rauw Alejandro. Eso sí, dejó claro que la cantante española lo había cautivado. "Estoy enchulado, enamorado, el amor es bello", confesó. Repasamos los momentos más importantes en la relación de Rosalía y Rauw Alejandro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosalia y Rauw Alejandro Red Carpet - LOS40 Music Awards 2021 Credit: Isabel Infantes/Getty Images El flechazo Rauw Alejandro ha confesado que era fanático de Rosalía y se sentía atraído por la española, soñando con conocerla. Ese sueño se cumplió gracias a la música, ya que ambos tienen amigos en común en la industria. Rauw dijo que él fue quien dio el primer paso para iniciar la relación. Diciembre 2020: Amor secreto La pareja mantuvo su relación muy privada durante los primeros meses. Si bien surgieron rumores de romance después de que ella compartiera fotos montando en moto con él, Rosalía negó el romance en diciembre del 2020. "Pero imagínate, Yo ¿Cómo? Si compongo, produzco, escribo letras, escribo las líneas superiores, toco instrumentos. Te juro que para hacer esto, debes poner todos tus sentidos", dijo la revista Vogue. Septiembre 2021: Confirman su noviazgo La pareja confirmó su noviazgo el día del cumpleaños 28 de Rosalía, fecha que ella celebró rodeada de globos rosas y amigos frente al mar. "Bliss: Libra y bendecida", escribió la española posando radiante junto a su novio. "Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba. Feliz cumple bebe", le escribió Rauw Alejandro a Rosalía en Instagram. Noviembre 2021: Viaje a México En noviembre del 2021 Rosalía compartió fotos de unas vacaciones en México con el reggaetonero, disfrutando juntos de un paseo en barco, días de piscina y playa y una serenata de mariachis. Noviembre 12, 2021: Debut en la alfombra roja La pareja derrochó estilo al caminar juntos en la alfombra roja de los Los40 Music Awards en Palma de Mallorca, España. Rosalía no dudó en llamar a su novio para fotografiarse juntos, muy acaramelados y cómplices, y ambos compartieron imágenes de su llegada al evento juntos en el mismo coche. Rosalia and Rauw Credit: Rauw Alejandro/Instagram Febrero 2022: Confesión de amor El 14 de febrero del 2022, Rauw Alejandro le abrió su corazón a Rosalía, llamándola el "amor de su vida" y "la persona más extraordinaria que he conocido". En sus Instagram Stories, el reggaetonero dijo sobre su Motomami: "No saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa". Junio 2022: Viaje a Grecia En junio del 2022, la power couple viajó a Santorini, deleitando a sus seguidores en Instagram con fotos en un barco y vistas paradisíacas. Si bien en agosto del 2022 surgieron rumores de una supuesta ruptura, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto y sus fanáticos siguen esperando ansiosos volver a verlos juntos en las redes sociales y alfombras rojas.

