Exclusiva: Rosalía y Rauw Alejandro ponen fin a su compromiso Rosalía y Rauw Alejandro anuncian su ruptura después de tres años de relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosalía y Rauw Alejandro han puesto fin a su relación amorosa. Fuentes aseguran a PEOPLE y People en Español que a pesar del amor y el respeto que Rauw y Rosalía se tienen, ambos acordaron terminar su relación. La noticia es una gran sorpresa para los fans de la pareja, que anunció su compromiso el pasado marzo. Lo hicieron a través del video de su tema "Beso", en el que se muestra momentos felices de la pareja y un anillo de compromiso. Para entonces ya hacía un año y tres meses que habían hecho oficial su noviazgo. Los artistas, ambos de 30 años, también colaboraron en los temas "Vampiros" y "Promesa". Su historia de amor acaparó titulares y conquistó corazones durante sus más de tres años juntos. Rosalia Rauw Alejandro Credit: Frazer Harrison/Getty Images Si bien surgieron rumores de romance después de que la estrella española compartiera fotos montando en moto con el reguetonero a finales del 2020, la pareja mantuvo su relación muy privada durante los primeros meses. La pareja confirmó su noviazgo en septiembre del 2021, en el día del cumpleaños número 28 de Rosalía, fecha que ella celebró frente al mar rodeada de globos rosas y de sus seres queridos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rauw Alejandro Rosalia Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella El 14 de febrero del 2022, Rauw Alejandro le abrió su corazón a Rosalía, llamándola el "amor de su vida" y "la persona más extraordinaria que he conocido". En sus Instagram Stories, el cantante puertorriqueño dijo sobre su Motomami: "No saben lo mucho que me hace reír esta mujer, siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa".

