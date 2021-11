¡Así de bien se la están pasando Rosalía y Rauw Alejandro en sus vacaciones en México! Rosalía y Rauw Alejandro están viviendo momentos increíbles en su relación. Ahora que están de vacaciones por México, la pareja ha demostrado que se la están pasando a lo grande y que saben divertirse juntos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosalía y Rauw Alejandro Rosalía y Rauw Alejandro | Credit: La Rosalía/Instagram Rosalía y Rauw Alejandro están viviendo momentos increíbles en su relación. Ahora que están de vacaciones por México, la pareja ha demostrado que se la están pasando a lo grande y que saben divertirse juntos. La cantante española ha compartido varias fotos de sus baños en cenotes, los paseos en lancha, han practicado tiro con arco, han cantado con mariachis, han disfrutado de la arena y el mar. Es decir, ¡los días juntos ya quedarán para la historia! Las fotos de Rosalía han incendiado las redes y sus seguidores le han dejado bellísimos mensajes a ambos, entre ellos Paris Hilton o Natti Natasha. La que no dejó pasar por alto la publicación de la española fue su amiga Kylie Jenner, ya que se fijó en un detalle importante: Rosalía llevó para sus vacaciones nada más y nada menos que un trikini amarillo y naranja de la nueva línea de baño Kylie Swim. Rosalía y Rauw Alejandro decidieron festejar Día de Muertos en México, una celebración llena de tradiciones donde los vivos "reciben" a los del más allá. A la intérprete de "Con altura" se le vio en fotos junto a arreglos con flores de cempasúchil y carabelas, muy al estilo mexicano. Aunque en un primer momento los cantantes negaron que tuvieran algún tipo de relación, el día en que Rosalía cumplió sus 28 años hicieron público su romance. Desde entonces se les ha visto disfrutando de viajes y paseos juntos. El puertorriqueño recientemente quiso gritar ante todos el amor que siente por su novia, y en medio de uno de los conciertos que estaba brindando en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, dijo: "Rosalía, mami, te amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese preciso instante estaba cantando el tema "Aquel Nap ZzZz", dedicado a Rosalía y cuya letra dice: "No te dejo de mirar eres mi niña de cristal. Juro que yo mato por ti aunque sé que sabes cuidarte sola".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así de bien se la están pasando Rosalía y Rauw Alejandro en sus vacaciones en México!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.