Rosalía sufre robo en su casa Rosalía fue víctima de la delincuencia cuando un grupo de asaltantes entraron a la fuerza a su casa en Barcelona, España, para despojarla de diversos objetos de valor. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mientras Rosalía se encontraba en Sevilla, donde recogería un premio, su casa, ubicada en Sant Steve de Sesrovires, en Barcelona, España, fue invadida por delincuentes quienes abrieron su caja fuerte y se llevaron parte de su contenido. Fue la madre de la cantante quien se dio cuenta de lo ocurrido este jueves por la mañana, aunque se cree que ingresaron horas antes, durante la madrugada. Según informó el diario español La Vanguardia. Afortunadamente, nadie se encontraba en el domicilio cuando los criminales accedieron al lugar. RELACIONADO: Conoce a Rosalía, la reina del Girl Powercon alma flamenca Image zoom mezcalent Los asaltantes sustrajeron algunas joyas y, de acuerdo con los primeros análisis, se piensa que ellos conocían la vivienda y acudieron directamente al lugar donde se resguardan dichos objetos valiosos. Pese a que se menciona que la intérprete de "Aute Cuture" no ha levantado la denuncia correspondiente, un equipo especializado de la policía local estuvo en el domicilio recabando las pruebas pertinentes con el fin de lograr alguna pista sobre la identidad de los criminales. La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra de Martorell se ha hecho cargo de la investigación del robo. La vivienda es el lugar familiar de la cantante, donde suele pasar temporadas para convivir con sus padres. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, la cantante no se ha pronunciado; se desconoce si lo hará en próximas fechas. Habrá que esperar si las autoridades dan a conocer mayor información al respecto. Mientras tanto, Rosalía sigue disfrutando del éxito que le ha traído su tema "Con altura" que, recientemente, le dio dos MTV Music Award, uno en la categoría de Mejor Video Latino y otro como Mejor Coreografía. Advertisement

Close Share options

Close View image Rosalía sufre robo en su casa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.