Rosalía enciende la polémica en redes al compararse con la Virgen María La cantante Rosalía enciende la polémica en redes al publicar una imagen donde se compara con la Virgen María. Los más de ocho millones de seguidores que tiene Rosalía en Instagram se despertaron esta semana con una sorpresa. Un post de la cantante donde al parecer se ha comparado con la mismísima Virgen María y que ha dejado boquiabiertos -e incluso indignados- a más de uno. El mensaje consiste de dos fotos: la primera, con la estrella catalana sentada en las escalerillas de un trailer con una bata rosada, mostrando mucha pierna y unos deslumbrantes zapatos tenis con pedrería. Sus manos en una pose que recuerda a la de algunos santos. En la segunda imagen aparece una estampa de la virgen con las manos en posición similar. El post no lleva mensaje escrito o explicación de la cantante. "¡Dioasalía!", exclamaron algunos admirando el gesto. Pero otros no lo dieron por bien recibido: "Blasfemia", comentó un usuario de Instagram. "De mal gusto si quiso hacer una broma, mal", puntualizó otro. "¿Qué te está pasando últimamente", preguntó alguien más. Sea como sea, Rosalía rebasó en menos de 48 horas el millón de "likes". Image zoom La cantante de 26 años en una foto con Kylie Jenner que también causó sensación, más no polémica: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Algunos fans opinan que a la catalana se le han subido los humos a la cabeza. Y no es para menos: su disco El mal querer la ha colocado en listas de popularidad en inglés y en español y la consagró como máxima ganadora en la pasada entrega de los premios Latin Grammy. También le ha valido la admiración de seguidoras como la mencionada Kylie Jenner o la top model Gigi Hadid.

