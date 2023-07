Rosalía rompe el silencio sobre Rauw Alejandro: "Nosotros sabemos lo que hemos vivido" La artista española compartió un breve pero directo comunicado después de leer todo lo que se está diciendo de su expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En apenas 24 horas desde que anunciaran su separación, las suposiciones, especulaciones e informaciones sobre lo que ha pasado entre Rosalía y Rauw Alejandro no han cesado. Entre ellas, que hubo deslealtades que dieron lugar al triste desenlace. Valeria Duque, la modelo que fue señalada de ser la tercera en discordia, también compartió un mensaje asegurando la falsedad de dicha información. Hasta el cantante, poco dado a dar comunicados sobre su vida personal, tuvo que parar este huracán de bulos para negar categóricamente que haya habido infidelidad en un contundente escrito. Rosalía y Rauw Rosalía rompe el silencio | Credit: (Photo by Isabel Infantes/Getty Images) Ahora ha sido Rosalía quien ha salido en defensa de Rauw con un mensaje tan conciso como tajante al respecto, en el que expone lo que siente y piensa de todo lo que se está montando alrededor de su ruptura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl", comienza su escrito publicado en sus historias de Instagram. Rosalía Rosalía rompe el silencio y defiende a Rauw | Credit: IG/Rosalía "Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido", prosiguió la intérprete española. "Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", concluyó. La pareja anunciaba en exclusiva para PEOPLE y People En Español el final de su compromiso, que habían oficializado el pasado mes de marzo tras el lanzamiento de su hit, "Beso".

