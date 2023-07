Rosalía rompe a llorar en concierto de París el día antes del anuncio de su ruptura con Rauw Alejandro Las imágenes de la artista secando sus lágrimas al piano han dado la vuelta al mundo. Esto ocurría horas antes de conocerse el fin de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apenas cuatro meses después de anunciar su compromiso de la manera más romántica, a través de su video "Beso", Rosalía y Rauw Alejandro han confirmado la triste noticia de su ruptura en exclusiva a PEOPLE y People En Español. El anuncio ha pillado desprevenidos a los seguidores de ambos artistas pues, han sido tales las muestras de amor y cariño entre ambos en los últimos meses, que nadie hacía presagiar este desenlace. Aunque el comunicado se dio a conocer este martes, 25 de julio, los días antes, la artista española ya dejó ver su profunda tristeza sin que nadie pudiera sospechar la razón. Rosalía Rosalía rompe a llorar en su concierto de París | Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group Durante su concierto en París como parte de su gira Europea de Motomami que cerraba en esta ciudad, Rosalía se quebró más de lo habitual interpretando su ya mítico tema "Hentai", frente al teclado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La emoción se hizo sentir de una manera especial, hasta tal punto que la intérprete permitió que sus fans cantaran unos segundos en los que ella volvía coger aire. A pesar del dolor que se percibe ya sabiendo el porqué, se secó las lágrimas y siguió dándolo todo a su otro gran amor: sus fans. Las imágenes recopiladas por las fans lo dicen todo sin necesidad de más. Pero no son las únicas que muestran la expresión de tristeza de Rosalía, ya ella misma compartió una foto en sus redes con los ojos hinchados de llorar, días antes de que se conociera la noticia. Aunque a lo mejor fue solo casualidad, muchos asocian esta foto al difícil momento de la ruptura. "Días de todo", escribía. En medio de este dolor, la artista ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo y cariño, una terapia para el corazón que recuerda al momento Shakira-Piqué vivido hace justo un año.

