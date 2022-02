¡Unos calzoncillos con su cara!: el divertido regalo de Rosalía a Rauw Alejandro por el Día del Amor Rosalía y Rauw Alejandro han sabido mimarse este 14 de febrero con el mejor e inusual de los regalos posibles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Rosalía y Rauw Alejandro han sabido mimarse este 14 de febrero! La pareja, cuya relación parece ir cada vez más en serio, ha celebrado este día de San Valentín de la manera más original posible. ¿Te imaginas tener ropa interior con la cara de tu novia o novia? Pues así sorprendió la española al puertorriqueño, nada más y nada menos que con unos calzoncillos que tienen estampado su rostro. ¡Para que nunca se le olvide quién es la dueña de su corazón! Por su parte, Raw Alejandro presumió del regalo de Rosalía en las redes, que también incluyó otras prendas de vestir con su rostro, y sus seguidores no lo podían creer. "Que alguien se obsesione conmigo así como Rauw con Rosalía xfa"; "el calzoncillo de rauw😍😍😍"; "yo quiero este tipo de amor"; "muero de amor"; "Jajaja esto si es marcar territorio 🔥😂😍", le dijeron los fans. Rauw Alejandro se mostró muy agradecido y conmocionado con los detalles de su novia. "No saben lo mucho que me hace reír esta mujer. Siempre encuentra la forma de sacarme una sonrisa sin importar el día que esté teniendo. La persona más extraordinaria que he conocido. La mejor compañera que la vida me ha podido regalar", dijo en redes. "Con ella quiero aprender y seguir creciendo hasta que sea un viejito con 105 años. Ojalá estar a su lado a esa edad, meciéndonos en la silla al frente de casa, hablando de todo lo que vivimos y de todo lo que logramos, si así la vida lo quiere", aseguró. "Siempre le pido a Dios que nos cuide de toda la maldad que hay alrededor de nosotros. Pero sé que todo estará siempre bien, porque tú eres mi ángel, mi luz del cielo en este mundo de oscuridad. Yo vivo por ti, yo muero por ti, yo mato por ti y mis seres queridos. Nunca había hecho esto, ¡pero no importa un carajo! Que se entere quien me lea que eres el amor de mi vida. Te amo, Rosalía", finalizó. Pero al boricua no le bastó este mensaje y preparó sorpresas para su "musa", como la llamó en una publicación donde mostró que le tenía a la cantante una habitación repleta de globos, velas y rosas para celebrar a lo grande el amor que se tienen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien al inicio negaron su romance, la pareja confirmó que eran novios el pasado septiembre. Desde entonces se les ha visto disfrutando sus vacaciones y pasando mucho tiempo juntos. Hace unos días se conoció que la pareja había comprado una mansión de 2 millones de euros ($2.26 millones) en Barcelona.

