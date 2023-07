¡Rosalía y Rauw Alejandro reaparecen tras anuncio de ruptura! La pareja sigue en boca de todos tras el anuncio del fin de su relación amorosa de tres años, ¡aquí sus primeras imágenes posruptura! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosalía Rauw Alejandro Credit: Getty Images Apenas se está asentando el polvo que levantó la noticia de la ruptura entre los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro y ahora las redes se vuelven a sobresaltar con las fotos y videos que han salido a la luz de ambos artistas quienes han reaparecido tras el sorpresivo anuncio. La intérprete catalana y el artista urbano de Puerto Rico, ambos de 30 años, han tenido un fin de semana muy movido según se ha podido apreciar. Ella hizo lo suyo en París donde cerró su exitosa gira Motomami con broche de oro. Y él no ha perdido el tiempo al deslumbrar en su querido San Juan al lado de Shakira, con quien se le vio posteriormente paseando en un río. Pero este lunes, tras las noticias del fin de su relación amorosa de tres años y compromiso matrimonial, el intérprete de "Beso" y "Lokera" ha tenido que afrontar su nueva realidad. Con rostro un poco sombrío se le ha visto acudir al partido de Lionel Messi para su nuevo club, el Inter Miami CF, al lado de los pesos pesados de la música Ray Allen, DJ Khaled y el es de Jennifer López, Puff Daddy. El cuarteto ocupó primera fila en el partido en contra del Atlanta United en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, FL.,. Pero ni la emoción de ver al astro del fútbol ni la algarabía y electricidad de la ocasión lograron arrancarle sonrisas al cantante boricua. Rauw Alejandro Leagues Cup 2023: Inter Miami CF v Atlanta United Credit: Hector Vivas/Getty Images El video que compartió DJ Khaled y donde se aprecia a un serio Rauw Alejandro al pie del campo de juego: Por su parte Rosalía fue captada en un video reproducido por distintos medios en donde aparece vestida de azul, con el cabello mojado y firmando autógrafos para sus fans en París. Usando gruesas gafas de sol e intentando sonreír para complacer los pedidos de sus admiradores . Rosalía en su último post en redes, firmado desde París, Francia: Rosalía Credit: IG/Rosalía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se terminó [mi gira] Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de x vida", exclamó la española en su último mensaje en redes, que fue publicado en Instagram este lunes, coincidiendo con el impactante anuncio de su ruptura con Rauw Alejandro. En Twitter el mensaje apareció un día antes.

