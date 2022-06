Rosalía y Rauw Alejandro se "pierden" disfrutando de su amor:¡mira las fotos! Rosalía y Rauw Alejandro se han tomado un tiempo a solas para disfrutar de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosalía y Rauw Alejandro Rosalía y Rauw Alejandro | Credit: Rauw Alejandro/Instagram Rosalía y Rauw Alejandro se han tomado un tiempo a solas para disfrutar del gran amor que se tienen. Desde que la pareja hizo pública su relación el pasado septiembre, no se esconden para decirse cuán especiales son el uno para el otro. "Perdidos por ahí…", fue todo lo que escribió el cantante boricua al compartir unas fotos junto a su novia, en la que aparecen realmente enamorados. Aunque el Rauw no especifica a qué lugar se escaparon juntos, puede verse que están disfrutando de una paseo en yate, que les viene muy bien. "Nuestra pareja favorita"; "me encantan 😍"; "perfectos😍"; "ay Dios mío, me derretí"; "ya quisiera que me presuman así"; "vivan los novios", les dijeron los seguidores. Otros incluso les dijeron que estaban en "fase luna de miel", en medio de los rumores de un supuesto compromiso luego de que los fans vieran en un video un sospechoso anillo en el dedo de la española. ¿Será? Realmente no se sabe a ciencia cierta cuáles son los planes futuros de la pareja, lo que sí sabemos es que desde que iniciaron su noviazgo han pasado increíbles momentos juntos y se han gritado su amor a los cuatro vientos. Rauw Alejandro y Rosalía Rauw Alejandro y Rosalía | Credit: Isaac Buj/Europa Press via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los novios comenzaron su relación de manera muy pausada, sin apuros, algo que les ha salido muy bien. "Hay muchas parejas que se enchulan y se van a fuego, nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Llevamos un par de meses, un par de tiempo. Llevamos un tiempo largo", dijo el intérprete de "Mírame" en el programa Alofoke sin censura. Rauw, quien asegura estar "enchulado, enamorado", descartó el pasado noviembre que tuvieran planes de matrimonio. "¡Cómo me voy a estar casando! Estamos contentos. Nosotros volamos bajito. Estuvimos ya un tiempo juntos sin que la gente supiese", dijo.

