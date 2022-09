Rosalía y Rauw Alejandro más unidos que nunca, Chiquis muy sexy en Miami y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Rosalía y Rauw Alejandro abordan un avión luego de los increíbles shows de la artista en New York Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Rosalía Rosalía y Rauw Alejandro abordan un avión luego de los increíbles shows de la artista en New York Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group La catalana y su novio Rauw Alejandro fueron fotografiados de la mano en el Aeropuerto Ronald Reagan, en Washington DC. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquis Chiquis Rivera luce botas vaqueras lima a juego con su chaqueta mientras pasea en Miami Beach Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Así de guapa vimos a la cantante y empresaria durante un día de prensa en Miami. 2 de 7 Ver Todo Romeo Santos Romeo Santos hace su aparición triunfal en la Semana de la Música Latina de Billboard Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group El cantante, quien acaba de presentar su nuevo disco Fórmula Vol. 3, hizo su aparición en la Semana de la Música Latina de Billboard con una llamativa camisa estampada. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Alejandro Fernández Alejandro Fernández y Alex Fernández Jr., acompañados por algunos miembros de su familia, pasaron un día épico en Universal Studios Hollywood el fin de semana Credit: Andrew Leos / Universal Studios Hollywood El cantante y Alex Fernández Jr., acompañados por algunos miembros de su familia, pasaron un día épico en Universal Studios Hollywood. semana 4 de 7 Ver Todo Kathy Najimy, Bette Midler y Sarah Jessica Parker Hocus Pocus 2 World Premiere Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Disney Las protagonistas de Hocus Pocus 2 posaron muy sonrientes en la alfombra morada de la premiere de la película familiar, que estrena en Disney+ el 30 de septiembre. 5 de 7 Ver Todo Elyfer Torres Elyfer Torres en la alfombra roja de la premier de la película "Háblame De Ti Credit: Mezcalent La protagonista de Betty en NY dijo presente en la alfombra roja de la premier de la película Háblame de ti, ópera prima de Eduardo Cortés Moreno. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Henry Santos Henry Santos presenta la obra "Friends and Legends", su primera y excepcional colección de NFT "Granshape", una serie de 84 NFTs digitales Credit: Mezcalent El cantante presentó la obra 'Friends and Legends', su primera colección de NFT "Granshape", una serie de 84 NFTs digitales coleccionables exclusivos del integrante del grupo Aventura. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

